“Lo recaudado en el Festival de Doma y Folklore debe llegar a más escuelas”

En atención del reclamo a la modificación estatutaria del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María -por parte de varias instituciones educativas de la zona- LNM conversó con algunas de las máximas autoridades de las escuelas que bregan por la ampliación del número de instituciones educativas favorecidas por la repartición de las utilidades del festival.

Una de las escuelas asociadas al Festival de Doma y Folklore de la ciudad de Jesús María, el IPEM N° 165 “Pbro. José Bonoris” de Colonia Caroya, cuyo director es el Prof. Licenciado Salvador Lucero, presentó a través de su Cooperadora Escolar una nota en la última reunión de tablas solicitando se incorpore en el Orden del Día de la próxima Asamblea General Ordinaria que se realizará en el mes de Julio próximo, el tratamiento de reforma del Estatuto de dicho Festival.

¿Qué se pretende respecto a la distribución de los beneficios económicos que arroja el festival?

-Se pretende que se autorice el ingreso -en forma gradual- de otras instituciones educativas públicas de la zona en la distribución de las utilidades, para lo cual se deberá poner especial énfasis en la elaboración de un presupuesto que contemple una disminución significativa de costos secundarios; a la vez que revisar y modificar la actual distribución de utilidades, que beneficia más a las escuelas con menos estudiantes, en detrimento de aquellas instituciones con mayor matrícula.

¿Cómo piensa usted que podría mejorar la situación de convivencia institucional respecto a la conformación de la comisión del festival?

-Creo que se debe trabajar en la elaboración de un Código de Ética que contenga las normas y valores que regulen el comportamiento y actitudes de las personas que desarrollan alguna función rentada o ad honorem en el festival.

¿Qué modificación se pretende en cuanto a los integrantes de la Comisión Directiva del Festival de Doma y Folklore?

-Se pretende algo lógico: establecer, para cada uno de ellos, un límite de permanencia como miembro de la Comisión Directiva; y que, luego de pasado un razonable tiempo, el miembro que fue desplazado pueda ser reelegido. Esto transformaría al Festival en una Comisión más abierta, participativa; y evitaría que nadie se enquiste en un cargo por muchos años, como si fuera un sistema feudal.

¿Cómo funciona actualmente la selección de los integrantes de la comisión?

-Para ser miembro de la Comisión Directiva, el interesado debe ser postulado por alguna de las 20 Cooperadoras asociadas al Festival, y elegida en la Asamblea General Ordinaria. Para evitar que algunas personas deambulen por las distintas instituciones -pidiendo ser inscriptos como postulantes a cargo- se debe establecer que, cuando alguien deja de representar a una Cooperadora, deberán pasar, como mínimo, dos ediciones de tiempo para representar a otra. Esto trasparentaría el acto eleccionario, y se evitaría que sean designadas siempre las mismas autoridades.

¿Cuál es el objetivo que se persigue en relación a los presidentes de las Cooperadoras Escolares en la pretendida modificación del estatuto?

-Se solicita establecer explícitamente que los Presidentes de Cooperadora no puedan ser miembros de la Comisión Directiva del Festival, pues puede ocurrir que haya intereses contrapuestos -y no se puede ser a la vez “juez y parte”-, por ello el representante natural de la Cooperadora debe integrar el Órgano de Fiscalización, para ejercer la función de contralor de los intereses de la escuela a la cual representa, monitorear el funcionamiento de la Comisión del Festival, ingresos, gastos etc.

¿Qué debiera revisarse respecto a las secretarías?

-Debiera hacerse una revisión del rol que cumple cada una; creemos que se podría acotar su número, pues hay algunas que perdieron sentido en esta situación actual; algunas podrían ser absorbidas por otra, con una menor participación de personas, y facilitando a las escuelas asociadas elegir a sus representantes con un criterio más profesional.

¿Cuál es el fin último de las modificaciones al Estatuto que se pretenden sean llevadas adelante?

-Luego de transcurridos 57 años el estatuto –en la actualidad-, resulta vetusto y necesita ser reestructurado en varios de los aspectos mencionados para que sea “Inclusivo” y permita el ingreso paulatino de otras instituciones educativas públicas, que el principio de la “Solidaridad”; y que esta no sea un discurso pregonado solamente al interior de las aulas, sino que también sea una conducta Institucional de cada escuela asociada al Festival de Doma y Folklore, para que el mismo cumpla con los ideales que dieron motivo a su nacimiento; para que no se pierda la esencia para lo cual fue creado la solidaridad de lo recaudado en el Festival de Doma y Folklore debe llegar a más escuelas.

Una lucha que lleva años

Juana Aguirre es la directora del IPET Nº 361 “José Gabriel Brochero”, ubicado en Sierra de Pocho 254 del Barrio Sierras y Parques de la ciudad de Jesús María.

¿Su escuela participa en el reparto de dividendos surgidos desde el festival?

-Esta escuela no forma parte de las 20 escuelas asociadas al Festival de Doma y Folklore, al igual que otras 12 instituciones escolares más de Jesús María, Sinsacate y Colonia Caroya.

¿Por qué?

-Porque el estatuto del Festival -que data del año 1966- fue creado contemplando el beneficio de las utilidades para 20 cooperadoras escolares y nunca fue revisado para ver la posibilidad de hacer una modificación que pudiera incorporar a las demás escuelas que, con el correr de los años, fueron creadas en la zona debido a la gran demanda producida por el crecimiento poblacional.

¿Cuáles son las características del IPET 361?

-Mi escuela particularmente es una escuela técnica de carácter público que se encuentra ubicada en un barrio de características socio-económicas muy vulnerables donde el 97% de los estudiantes pertenecen a una clase media baja.

¿Cuáles pasos se han dado en aras de alcanzar sus propósitos de participar en los beneficios del festival?

-En el año 2017 se formó una comisión de escuelas no asociadas al festival con el objetivo de poder comenzar a trabajar para ver de qué manera podíamos comenzar a recibir algún beneficio o de qué forma podíamos incorporarnos paulatinamente. Ya en la edición 2018 del festival nos permitieron ingresar a trabajar como “escuelas apadrinadas” teniendo a cambio una retribución económica por la contraprestación de servicios de vigilancia durante 12 noches. Esa fue la única participación y luego se disolvió la comisión por inconvenientes surgidos con la Comisión del Festival; y año tras año se envían notas solicitando la incorporación para que la comisión directiva del festival en su reunión anual tenga en cuenta esta modificación del estatuto que permita la incorporación, pero hasta el momento no se ha obtenido una respuesta favorable.

¿Por qué piensa que no se avanza en la dirección deseada?

-Hay cierta resistencia de algunos directores y presidentes de cooperadoras de las escuelas beneficiadas, situación que resulta inentendible sobre todo en el caso de algunas instituciones que son privadas y católicas y se niegan a solidarizarse con escuelas públicas con realidades y necesidades que ellos desconocen.

