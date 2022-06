¿Qué le pasa a la "Pepa" Gómez, ausente en los últimos juegos de Belgrano?

Belgrano continúa con su andar victorioso en la Primera B del fútbol femenino de AFA. Sin embargo, más allá de la alegría que provocan las victorias hay una ausencia que no deja disfrutar del todo este momento.

Es que Romina Gómez no jugó los últimos dos partidos. La "Pepa" es la gran referente de este plantel y del fútbol femenino de Córdoba, además de ser la capitana y goleadora de las "Piratas" (y del certamen) con 15 goles.

¿Cuál es la razón? Una lesión. La "Pepa" sufre de una tendinitis rotuliana. Le pidieron que frenara para que se pueda recuperar bien; y es una baja sensible por todo lo que significa.

La futbolista que jugó su último partido el 22 de mayo ante Sarmiento en Junín está trabajando con el kinesiólogo del club.

Las dirigidas por Maxi Luján jugarán el domingo, a las 19.30, frente a Claypole, en el Gigante de Alberdi (Las Celestes llevan más de 40 días sin jugar en Córdoba); y hay optimismo en el predio de Villa Esquiú de que la talentosa futbolista pueda estar al menos en el banco de suplentes.

No obstante, cautelosa, la "Pepa" le dijo a LA NUEVA MAÑANA: "No me dieron una fecha de cuando podré volver. Pero ya empecé a correr, con molestias leves, pero es un avance... Ojalá pueda a sumar minutos el finde, pero a eso lo evalúan ellos y me dirán a fin de la semana".

La "Diez" de Belgrano le gustaría jugar, ya que las rivales de esta fecha son de las más importante de la categoría. Sin embargo, no va a arriesgar. "Quiero estar bien", resaltó Gómez.

"Voy hacer lo que los profesionales me digan qué es lo mejor para mi", aseguró la histórica jugadora de Belgrano.