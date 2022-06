Gabriel Graciani: "No nos podemos bajonear ahora que viene lo mejor"

"Ante Atlético de Rafaela jugamos un partido duro, difícil. No pudimos hacer los goles. Pero nuestra idea es clara, vamos adelante como locos, buscamos situaciones y vamos a seguir jugando así, porque nos gusta, estamos bien y esa es la idea", analizó Gabriel Graciani, el futbolista de Instituto, tras un fin de semana donde la "Gloria" igualó sin goles ante la "Crema" en el Monumental y quedó a 11 unidades del puntero Belgrano.

En diálogo con LA NUEVA MAÑANA, sobre la irregularidad en resultados del equipo, el volante resaltó: "Estamos arriba, por ahí se puede generar algo malo. Yo a mi equipo le voy a decir que sigamos igual, seguir por este camino. Estamos en una buena posición, no nos podemos bajonear ahora que viene lo mejor. Falta mucho todavía"

- ¿Qué significa la llegada de los refuerzos?

- Vienen a sumar. tenemos un muy buen grupo, lo vamos a hacer adaptar lo más rápido. Viene bien que lleguen buenos jugadores, porque suma y hace al plantel más fuerte.

- ¿Por qué viene lo mejor ahora?

- Porque viene la instancia final, donde se empieza a definir la tabla, las posiciones. Ahora sí viene lo lindo, donde tenemos que sumar, sumar, a veces hasta un empate puede ser bueno. Hay que disfrutar la situación en la que estamos, que no es mala, es muy buena.

- Te noto optimista, un penal tuyo dio en el travesaño, pero saliste con una sonrisa, alentaste a tus compañeros. ¿Cómo hiciste en el partido para abstraerte de la situación?

- Porque no seré el peor o el mejor por eso. Soy uno más que suma, el que patea un penal lo puede hacer o errar. Hice un penal picándola y nunca le había pegado así. Tengo que seguir trabajando. Si yo me bajoneo no le hago bien al equipo. Entonces, tengo que estar bien y seguir sumando para los compañeros. La fortaleza de cada uno empieza ahora.

- Pateaste seis penales, los arqueros ya te tienen estudiado. ¿Cómo decidiste patear ante Atlético de Rafaela?

- De nueve penales, el arquero se tiró todos a donde se tiró el sábado. Salvo uno, que fue el partido pasado. Por eso fui confiado a cruzarla, la crucé y mal. Fallé, una lástima.

- ¿Mal? Pegó en el travesaño.

- Pero no fue gol. Hay que estar para patear.