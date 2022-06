Racing venció a Central Norte de visitante y mira desde lo alto

Racing de Nueva Italia fue oportuno, aguantó sofocones y administró los momentos para edificar una gran victoria 1 a 0 ante el escolta Central Norte de Salta, su principal amenaza, y permanece en la cima de las posiciones en el Federal A. El cotejo se desarrolló en el estadio "Padre Martearena", en el duelo de encumbrados, en donde los albiceleste presumen de su invicto y la imbatibilidad de su valla en calidad de local.

El inicio del juego mostró al local más protagonista con la pelota y el dominio sobre todo de la mano de Diego Magno, quien representó un verdadero dolor de cabeza para la defensa "Académica". Sobre todo por la banda de Albertinazzi, sin respuestas ante la experiencia y la habilidad del delantero del "Cuervo".

El partido se presentaba como una final, ya que era el duelo de punteros, y porque en caso de ganar Central Norte, le arrebataría el liderazgo a Racing. Por eso ambos equipos tuvieron sus recaudos pero estaba claro que al anfitrión le iba a pesar más la presión.

En el complemento llegó el desnivel, con el golazo de Marcos Figueroa para adelantar al "albiceleste", enmudeciendo al estadio. Con mucha categoría, tuvo un segundo más para pensar en la definición y lo hizo con gran categoría.

El elenco del DT Carlos Bossio ya con la ventaja en el bolsillo inconscientemente retrocedió y allí fue cuando se agrandó el local, donde el arquero Leandro Rodríguez fue clave, tapando dos pelotas importantes. Entonces lo que quedaba como estrategia era apostar a una contra, con la velocidad del "Mono" Blanco, una de las variantes que llegó desde el banco para amortiguar las respuestas ante los embates del local.

No hubo mucho más, ni con el regreso de Murialdo por lesión (no tuvo ninguna opción) ni con la velocidad de Do Campo. Al contrario, Marcio Gómez reapareció en el lateral izquierdo por Albertinazzi, para empezar a cerrar el partido. Con esas armas, sabiendo que todo era negocio, el partido se fue consumiendo y no arriesgó más para consumar un triunfo valiosísimo, nada menos que ante el perseguidor, con algo de sufrimiento, para continuar en la punta de la tabla.