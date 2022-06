Estados Unidos: marcharon en todo el país exigiendo mayor control de armas

El movimiento anti armas "March for Our" marchó este sábado en distintas ciudades. Foto: gentileza DW en esp

Miles de personas salieron este sábado a las calles de diversas localidades de Estados Unidos para reclamar al Congreso un control más estricto de la venta y tenencia de armas de fuego en el país, conmocionado tras las recientes matanzas en una tienda del estado de Nueva York y una escuela del sureño Texas.

"Me uno a ellos para reiterar mi llamado al Congreso: hagan algo", tuiteó, por su parte, el presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, en apoyo a las protestas programadas en Washington y más de 400 ciudades por el movimiento anti armas March for Our Lives (marcha por nuestras vidas).

Hechos sangrientos que alentaron las marchas

El 24 de mayo, un joven de 18 años mató con un rifle de asalto semiautomático a 19 niños y dos profesoras en una escuela primaria de Uvalde, en Texas, cerca de la frontera con México.

Este tiroteo escolar, el de mayor cantidad de víctimas en casi una década, se produjo apenas diez días después que un autoproclamado supremacista blanco de la misma edad matara a tiros a diez personas, principalmente afroestadounidenses, en un supermercado de Buffalo, en Nueva York.

Las últimas masacres, y los cientos de tiroteos que no aparecen en los titulares, renovaron los reclamos de mayores restricciones en un país donde estos ataques aumentaron más del 50% el año pasado, según el FBI.

En Washington

Con pancartas en la que se leía "Tiroteo diario es un problema diario", "Se puede sustituir a los senadores, pero no a los niños" o "Es hora de actuar", miles de manifestantes desfilaron este sábado por el centro de la capital, donde fue desplegado un importante dispositivo policial.

Sobre el césped que rodea al mítico obelisco capitalino, decenas de miles de jarrones con flores blancas y naranjas fueron instalados en referencia a las 45.222 personas asesinadas con armas de fuego en el último año.

Los pasos en el Congreso

La Cámara de Representantes votó el miércoles a favor de prohibir la venta de rifles semiautomáticos y de cargadores de alta capacidad a menores de 21 años, entre otras cosas.

Pero la iniciativa tiene pocas posibilidades de ser refrendada por el Senado, donde la limitada mayoría oficialista es insuficiente para sacarla adelante y se enfrenta al bloqueo de la oposición republicana, que rechaza cualquier restricción contra los "derechos constitucionales de ciudadanos respetuosos de la ley".

Representantes de ambos partidos comenzaron a reunirse para intentar encontrar un texto de compromiso que pueda reunir la mayoría necesaria.

