Girotti y el compromiso de jugar fuerte los tres frentes en Talleres

El delantero y goleador de Talleres Federico Girotti habló en conferencia de prensa y dejó en claro que el objetivo del equipo es estar fuertes en los tres torneos del nuevo semestre: El torneo local, la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

"Vamos a afrontar los tres campeonatos de la misma manera. Todos los partidos son muy importantes. Nos propusimos tener como prioridad los tres campeonatos. Necesitamos sumar en todos los frentes", comentó el ex River, quien a su vez dejó entrever que el 22 de este mes enfrentarían a Chaco For Ever en Copa Argentina.

Con relación a Colón, por la Libertadores, fue cauto: "En el sorteo sabíamos que había equipos muy fuertes. Colón aparte de ser un buen equipo tiene un buen sistema y muy buenos jugadores. En su estadio se hacen muy fuertes. Seguramente va a ser una serie pareja".



A la hora de referirse al equipo y a la armonía grupal, destacó: "El ambiente es muy bueno, hay una gran armonía en el grupo y eso se nota adentro de la cancha. Lo dije desde que llegué: siempre me trataron muy bien, la ciudad me encanta y el club, también. Estoy muy contento acá".

"Sabíamos que era muy importante arrancar ganando. Teníamos que mostrar otra cara a comparación del torneo pasado y pudimos darle una alegría a nuestra gente", agregó con relación al inicio con el pie derecho en la Liga Profesional.

"Mi cabeza está acá, en Talleres. Si llega a venir algo, se analizará, se hablará con los dirigentes y veremos qué es lo mejor. Pero yo estoy muy cómodo acá", confesó ante la consulta sobre su futuro.

"El hincha de Talleres nos demostró el campeonato pasado, cuando peor estábamos, que siempre acompaña. Y el domingo, a la 1, llevando 40 mil personas, realmente fue muy lindo. A los otros equipos se les hace difícil venir a jugar acá, por nuestra gente", cerró diciendo Girotti.