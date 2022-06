Belgrano sigue y sigue ganando en el Gigante de Alberdi 

No le sobró nada, pero sigue invencible en Alberdi. Gana y se aferra a la cima de la tabla de posiciones.

No le sobró nada, pero sigue invencible en Alberdi. Gana y se aferra a la cima de la tabla de posiciones. Foto: Twitter Belgrano

El "Pirata" venció por 1-0 a Deportivo Morón con gol de Ibrahim Hesar y sigue invencible en el estadio Julio César Villagra.

Gana, gana, gana, en su casa y sigue arriba. Así es este Belgrano que lidera la Primera Nacional.

En un partido que controló sin brillar. Ganó... Sigue ganando en el Julio César Villagra, novena victoria de local, récord de la institución. Fue triunfo por 1-0 ante Morón con gol del "Turco" Ibrahim Hesar.

No fue buena la primera etapa. El elenco que conduce Guillermo Farré manejó el partido, pero sin sobresaltos. No lo atacaron, pero tampoco lastimó. Controló pero no dominó.

A los 22 minutos, atajada del arquero del "Gallo", Juan Rojas, tras una ejecución de Hesar. Un minuto después, el "Colo" Barinaga, con un remate desde afuera, levantó al público Celeste. Es que el juego fue ordinario y con muchas imprecisiones. Pases errados y pocos ataques.

Belgrano salió con todo en el complemento. Incluso la gente lo notó. El aliento fue mayor. El equipo empezó a transmitir desde el terreno de juego. Buscó por las bandas, Comba estuvo más activo y Miño más participativo, al igual que Zapelli. A Vegetti le llegaba más.

Entonces, a los 10' Hesar la clavó desde afuera del área, después de una serie de toques ofensivos.

Otra cara la de Belgrano. El de los segundos tiempos es mejor que el de los primeros.

Aunque después del gol, reguló. Retrocedió líneas. Hizo pasar el tiempo. Ojo, también tuvo chances de ampliar la diferencia, pero Rojas estuvo certero en sus atajadas.

No le sobró nada, pero sigue invencible en Alberdi. Gana y se aferra a la cima de la tabla de posiciones.

Noticias relacionadas: