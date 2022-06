“Nunca me explicaron por qué no me dejaron volver a Belgrano”

“En unos meses me recibo de DT. Me gustaría tener el estilo de juego de Xavi en Barcelona y de Guardiola, son mis favoritos. De Zielinski también aprendí mucho, sobre todo el orden. Te invito a ver videos, nunca nos agarraron mal parados”. (Foto: Twitter Belgrano)

“En unos meses me recibo de DT. Me gustaría tener el estilo de juego de Xavi en Barcelona y de Guardiola, son mis favoritos. De Zielinski también aprendí mucho, sobre todo el orden. Te invito a ver videos, nunca nos agarraron mal parados”. (Foto: Twitter Belgrano)

ENTREVISTA A CHIQUI PÉREZ

“Yo me quedé esperando y el teléfono nunca sonó. Me pasó por confiado. Cualquier respuesta viene bien, te quieran o no. Pero no me esperaba esa indiferencia, esa huida. Una pena, es una espina que me va a quedar siempre, pero ya no tengo rencor”. Las palabras corresponden al defensor Claudio “Chiqui” Pérez, una de las glorias de Belgrano en aquel imposible de olvidar ascenso ante River en 2011, por la Promoción. Es que pugnó y gestionó su retorno luego de deambular por otros horizontes, pero se quedó con las ganas. Hoy a los 36 años milita en Juventud Antoniana de Salta, en el Federal A, y aún le resuena en su mente aquel intento frustrado de volver a su casa.

El contexto era otro: Belgrano recién descendido a la Primera Nacional, pandemia de por medio, presiones y obligaciones dirigenciales, elecciones y cambio de mando a la vuelta de la esquina. Sin embargo, el “Chiqui” no quedó conforme con el planteo y la ausencia de respuestas sobre su retorno.

“Mi último intento de volver a Belgrano fue cuando el DT era Ricardo Caruso Lombardi. Junto con el presidente Jorge Franceschi me hablaron y no se ponían de acuerdo. Yo tenía toda la voluntad de volver y de ayudar. Creo que ninguno se animaba a decirme que no. Dejé pasar el tiempo, descarté ofertas de Perú y Ecuador porque me habían dado esperanzas y después me di por excluido. Al rato vino Cabral, de Bolivia, y no jugó ningún partido”, se justificó Pérez.

Claudio Pérez está radicado en Córdoba, en un barrio de la zona sur. Está casado con Emiliana y tiene dos hijas: Jazmín (13 años) y Lola (3).

¿Qué sensación te quedó?

- Yo tengo nombre y trayectoria en el club, sentí que me faltaron el respeto. Es una sensación amarga la que me quedó por la forma en que se manejaron. Creo que no supieron manejar la presión, porque la gente me quiere y me lo hace sentir. Y Caruso en Tigre me hacía jugar lesionado, con una hernia inguinal, bajo la presión de que si no lo hacía, me dejaba libre. Y después no me contestó más el teléfono.

Varios ex jugadores se encontraron con esa misma indiferencia…

-

. Ni conmigo, ni con Ribair, ni el “Picante” Pereyra, ni con Mansanelli, es raro lo que pasó, pero todo es algo del presidente en ese entonces, sin dudas. Lo mismo ocurrió con Farré. Hoy es DT, pero creo que tampoco se comportaron bien con él, sobre todo con lo que dejó en el club…

¿Tenés alguna esperanza de poder volver a vestir la camiseta de Belgrano?

- Es difícil, creo que ese era el momento indicado. Yo creo igual que puedo jugar en Belgrano, Novaretti es más grande que yo y lo está haciendo en buen nivel.

¿Creés que influyó algo de tu último paso?

- Ese proceso tuvo un final bueno pero con algunos sentimientos encontrados. Pasaron cosas raras. Tuvimos un gran primer semestre, fuimos protagonistas en el torneo largo y al final nos caímos un poco. Me tocó estar en un gran nivel y después no lo sostuve, es cierto. Igual clasificamos a la Sudamericana.

Algunos facturan la goleada recibida contra Lanús, en la misma Copa Sudamericana…

- Sí, soy consciente de eso, es injusto. Esa eliminación fue dolorosa, por goleada y el nivel. Yo venía de una lesión. Muchos pensaron mal en la jugada del gol en contra. Nada que ver. Fue una pelota que me confié, perdí el control y entró en nuestro propio arco. Lo miré a Farré en esa acción y nos reímos pero de la impotencia, de la bronca, no estábamos sobrando a nadie. Muchos lo tomaron a mal, pero nada que ver, nada fue lo mismo. Pero los detractores se van a quedar con que no hicimos lo suficiente y nos relajamos. Nada que ver.

“Estuve jugando en el Torneo Golden, en Deportivo León. Esta vez de delantero. Lo hice para divertirme. En esos campeonatos te encontrás con todo tipo de personas: las buenas, las que te provocan, las que se motivan con vos, los que te “entran” con todo en la marca para quedar bien, me gustó. Ojo que hay buen nivel. Me llevó Alejandro Molina, a quien conozco del curso de DT”.

El audio de Zelarayan y las consecuencias

Una vez cristalizada la eliminación, se hizo viral un audio del enlace Lucas Zelarayan, hoy en el Columbus Crew de la Liga de Estados Unidos, en donde cuestionaba al “Chiqui” por “sobrar” algunas jugadas. Rumores indicaban que hubo una fuerte discusión y que casi hay pelea, pero el mismo Pérez puso paños fríos a esa circunstancia polémica en un momento delicado.

“¿Lo del audio de Zelarayan? Lo superamos, él era un chico, al principio le quería arrancar la cabeza, porque eso se dice de frente y no a las espaldas. Pero lo tomé de quien vino, un nene. Se habló del tema con él y otros referentes, se dijo todo cara a cara, y no pasó más nada, en serio. Es un tema olvidado y sepultado para mí”, contó el defensor.

¿Es cierto que lo buscaste para pelear?

- Y se van a quedar con la duda, para siempre, no diré nada sobre que pasó en ese momento. Códigos de vestuario.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]