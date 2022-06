Sumario de noticias de la edición impresa de La Nueva Mañana

Te invitamos a leer los títulos de la edición de esta semana, del 3 al 9 de junio, de La Nueva Mañana. Buscá tu ejemplar en todos los kioscos de Córdoba. Precio de tapa: $30.

Política

[ Nota de Tapa ]

■ Alejandro “Topo” Rodríguez: el bonaerense más cordobesista del Congreso Nacional

El presidente del Interbloque Federal en la Cámara de Diputados es uno de los hombres claves para impulsar los proyectos motorizados por los legisladores schiarettistas. Un lavagnista con pasado sciolista y matancero que suma apoyos buscando el camino de salida a la grieta.

Por: César Pucheta - [email protected]

[ Nota de Tapa ]

ENTREVISTA A MIGUEL SICILIANO

■ La marca Córdoba y las políticas que llegaron para quedarse

El secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, remarcó que es el momento para consolidar el proyecto de Hacemos por Córdoba en la Municipalidad de la capital.

Por: Nicolás Fassi - Especial para La Nueva Mañana

Economía

[ Nota de Tapa ]

■ Ahora por la inflación, la discusión por las retenciones continúa a la orden del día

Con subas pronunciadas de los precios y una inflación de los alimentos que ya roza los 30 puntos en solo cuatro meses, el debate sobre retenciones sigue vigente.

Por: Facundo Piai - Especial La Nueva Mañana

Ambiente

■ Autovía: “La calidad de vida ahora pasa en buena parte por lo ambiental”

El Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la UNC, a través de un documento, cuestionó el avance de las Autovías de Punilla y Paravachasca: “Resulta imprudente propiciar la devastación de los escasos ambientes nativos en la provincia”.

Por: Miriam Campos - [email protected]

Información General

[ Nota de Tapa ]

#NIUNAMENOS

■ Córdoba aún no garantiza métodos anticonceptivos básicos en el territorio provincial

La Ley 25.673 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se promulgó en noviembre de 2002. De acuerdo a un relevamiento de Católicas por el Derecho a Decidir, dos décadas más tarde, en siete departamentos provinciales aún no se garantiza el acceso a la ligadura tubárica. En 14 departamentos tampoco se garantiza la vasectomía gratuita.

Por: Soledad Soler - Especial La Nueva Mañana

■ Una rara enfermedad y una madre que nunca bajó los brazos

Fernando tiene miopatía nemalínica, una condición que no tiene cura ni tratamiento, además, conviven con la discriminación. Su mamá Brenda hace de todo y encontró una puerta a una posible solución.

Por: Marcos Villalobo - [email protected]

Mundo

■ La Cumbre de las incertidumbres

La Cumbre de las Américas 2022 se celebra a partir del 6 de junio en EE.UU. Hasta el momento se habla más de las ausencias que del encuentro de mandatarios de la Región.

Por: Flavio Colazo - Especial para La Nueva Mañana

Turismo

■ Paseando en Traslasierra: Un recorrido en bici por la localidad de Nono

Cerrando el Mes del Cicloturismo en la provincia fuimos a recorrer un nuevo circuito. Ríos, sierras y actividad física se combinan en esta propuesta.

Por: Vanina Boco - Especial La Nueva Mañana

Cultura y Espectáculos

CINE INDEPENDIENTE

■ Un deseo ornamental

Con Camila saldrá esta noche, Inés Barrionuevo le abre las puertas del cine argentino a las juventudes politizadas. Se ve hasta el miércoles en el Cineclub Municipal.

Por: Iván Zgaib - Especial para La Nueva Mañana

Deportes

ENTREVISTA A CHIQUI PÉREZ

■ “Nunca me explicaron por qué no me dejaron volver a Belgrano”

Claudio “Chiqui” Pérez ahora milita en Juventud Antoniana, en el Federal A, pero no olvida la frustrada chance de regresar a Alberdi. Criticó a dirigentes y habló también de otros asuntos

de aquel proceso del “Pirata”.

Por: Federico Jelic - [email protected]

