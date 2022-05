Guilherme Parede dijo que quiere jugar la Copa Libertadores en Talleres

Guilherme Parede quiere volver a Talleres. El talentoso futbolista brasilero lo hizo público en declaraciones al programa Tercer tiempo, que se emite por radio Pulxo, y en las redes explotaron los mensajes de los hinchas que esperan que retorne.

“Yo no quería quedarme acá (por Juventude), sino volver a Talleres y demostrar que estoy mejor que antes de la lesión, pero no me preguntaron qué quería hacer. Tenía todo listo para volver a Córdoba. Quería jugar la Copa Libertadores con Talleres y me quedé triste por no hacerlo”, declaró Parede, que arribó a Talleres en enero de 2020, proveniente del Coritiba, y que después también fuera prestado al Vasco da Gama.

Parede, a principios de 2022, y tras superar una lesión que no le permitió tener continuidad en la "T", renovó contrato con el club, pero fue prestado al Esporte Clube Juventude de la Serie A de su país, hasta diciembre de este año.

“Tengo contrato en Talleres hasta 2024, pero si me preguntan de volver voy a decir que sí. Vamos a seguir trabajando duro y dejar todo en manos de Dios”, resaltó el jugador.

Por otra parte, también afirmó: “Quiero mucho a Talleres porque allí encontré la felicidad en el fútbol nuevamente. Me dijeron que me cedían a Juventude para agarrar minutos y ritmo. Cuando llegué estaba muy abajo e hicimos un torneo muy bueno. Sé todo lo que pasa en Talleres y cómo a nivel nacional e internacional lo respetan”.