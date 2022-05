“La nueva serie de billetes es una buena noticia como política pública”

Especial para La Nueva Mañana

Recientemente el Poder Ejecutivo Nacional comunicó -a través del presidente de la nación, Alberto Fernández- la decisión de trocar en los billetes circulantes las estampas con las presencias de imágenes representativas de la flora y la fauna nacional por la de próceres, héroes y heroínas, y demás personalidades destacadas del acervo histórico argentino. En este último sentido está en consideración que, de imprimirse en algún momento billetes de mayor denominación a las vigentes en la actualidad, las figuras de Cecilia Grierson y Bernardo Houssay también estén presentes en una posible nueva serie.

La Nueva Mañana dialogó acerca del alcance y trascendencia de la reciente medida gubernamental con Daniel Ezcurra, quien es historiador -docente de UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires) y UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo)-, asesor parlamentario y miembro del consejo académico del CEPES (Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad).

Daniel Ezcurra: "La nueva serie en su conjunto permite sumar virtuosamente un aporte a lo que podemos llamar un gran relato histórico junto a reivindicaciones más diversas o fragmentarias propias de esta etapa de las sociedades".

¿Considera usted acertada o desacertada la decisión del Gobierno acerca de cambiar las estampas en los billetes de moneda nacional de curso corriente; por qué?

- Para mí es una muy acertada decisión por parte del ejecutivo el incorporar a personalidades que simbolizan importantes momentos de nuestra historia común argentina en elementos de tan alta presencia en la vida cotidiana como son los billetes. Alguna vez el historiador francés Ernest Renan supo decir que “haber hecho grandes cosas juntos y querer seguir haciéndolas aún, he ahí las condiciones esenciales para ser un pueblo”. Las grandes gestas históricas -y las mujeres y hombres que las simbolizan- son una parte sustancial de esa construcción que llamamos “nosotros” -en tanto el reconocernos como argentinos-; ese piso estructural que nos permite pensarnos como una comunidad. Entonces, constituir una comunidad con memoria es imprescindible para enlazar el pasado con el futuro, conocer aquello de lo que fuimos capaces es indispensable para proyectar lo que queremos lograr juntos; esto es mucho más válido en momentos de crisis y fragmentación, por eso resalto la importancia de la medida.

¿Cuál es la trascendencia de esta medida? ¿Qué considera que aporta esta modificación a la cultura nacional?

- La nueva serie en su conjunto permite sumar virtuosamente un aporte a lo que podemos llamar un gran relato histórico junto a reivindicaciones más diversas o fragmentarias propias de esta etapa de las sociedades. Esta suma virtuosa es de por si una muy estimulante apuesta en la construcción y ampliación, en términos democráticos y populares, de la identidad nacional. La comunidad, la identidad, el sentido de pertenecer al “nosotros” de una Nación es una construcción que debe ser recreada permanentemente y que se encuentra en las antípodas de aquellas ideas según las cuales los hombres y mujeres no tienen un vínculo más trascendente que entrar individualmente al mercado a satisfacer sus necesidades. Y es en este marco en el que debe insertarse la polémica producida por la decisión del gobierno anterior de reemplazar a nuestros próceres por animales. Lo cuestionable no fue la puesta en valor de nuestra flora y fauna sino la justificación: “Enfatizar el futuro, más que el pasado”, o “pasar de la solemnidad a la alegría” todos argumentos que en el mejor de los casos banalizan livianamente la necesidad de fortalecer la identidad propia y en el peor apuestan a profundizar el sentido común neoliberal, tan bien expresado en su momento por una de sus figuras icónicas, Margaret Thatcher cuando dijo “la sociedad no existe, hay hombres y mujeres individuales”. Más allá de que a una sola medida de gobierno no puede pedírsele la resolución de las múltiples problemáticas por las que atraviesa nuestro país, la nueva serie de billetes es una buena noticia como política pública en el importante plano simbólico de la identidad.

Recordemos cuál es la lista de personalidades Argentina que van a ilustrar los nuevos billetes por disposición del gobierno Nacional....

- En la nueva serie de billetes, se repiten con toda justicia San Martín, Belgrano y Eva Perón. Y se incorporan los héroes y heroínas de la guerra independentista, el general Martín Miguel de Güemes, la teniente coronel Juana Azurduy y la sargento mayor María Remedios del Valle.

También se habló que de imprimirse en algún momento billetes de mayor denominación a las vigentes en la actualidad, las figuras de Cecilia Grierson y Bernardo Houssay también estén presentes en una posible nueva serie.

¿A qué piensa que obedeció la selección de las personalidades escogidas? ¿Sabe -o sospecha- cuál fue el criterio utilizado?

- Desde mi interpretación veo dos ideas-fuerza que dan sentido al conjunto de la serie; por un lado se le hace un merecido reconocimiento a lo que el historiador argentino-chileno Luis Vitale llamó “la mitad invisible de la historia”, es decir al protagonismo de las mujeres en nuestras gestas emancipadoras y de consolidación de la Nación; en tal sentido, y en segundo lugar, la incorporación conjunta de una figura femenina y otra masculina -en dos de los nuevos billetes- refuerza la idea de igualdad tan poco presente en la historiografía tradicional.

Desde su perspectiva… ¿Cuáles han sido las personalidades que más merecen un destaque –ya sea porque lo sorprendiera su elección, o por algún otro motivo- al momento de reflexionar sobre la presencia de dicha personalidades en los billetes?

-En primer término destaco que con la incorporación de la valiente soldado de los ejércitos patriotas, María Remedios del Valle, además del rol de la mujer, se reivindica la olvidada participación de los afrodescendientes en la guerra que nos dio la independencia -tanto en el caso de Del Valle como en el de Juana Azurduy, fue Manuel Belgrano quien contemporáneamente hizo el reconocimiento de sus méritos-. Por otro lado, con la presencia de Güemes se reivindica un sesgo popular y federal del cual él -y su Ejército gaucho- es cabal representante; no hay que olvidar que su figura fue denostada por las élites de su época, a la vez que amada por el pueblo salteño. No es casualidad que la figura de este enorme caudillo popular -erigido en héroe nacional en el 2006- fue por primera vez incluida en un billete en su provincia en 1922, 101 años después de su muerte.

