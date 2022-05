Elecciones en la UNC: las voces de las dos candidatas a ser vicerrectora

ELECCIONES EN LA UNC

Durante la semana próxima, la comunidad estudiantil, docente, no docente y de egresados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se volcará a las urnas para votar a sus próximas autoridades a través del sistema de elección directa, por el cual hace tres años resultó electa la fórmula de Hugo Juri y Pedro Yanzi Ferreira.

Cabe recordar que son dos las listas que compiten para acceder a los máximos cargos de la UNC. Jhon Boretto es candidato a rector por la agrupación Somos y es acompañado como aspirante a vicerrectora por Mariela Marchisio. En tanto, Alberto León es el postulante del espacio Vamos junto a María Inés Peralta. Las elecciones se llevarán a cabo en forma presencial los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio.

Es por esto que anoche, los dos candidatos a rector de la UNC protagonizaron un debate televisivo que fue emitido a través de Canal 10 y en Canal U; ambos medios pertenecientes al Sistema de Radio y Televisión universitario (SRT). Dicho encuentro será grabado en un video que quedará en las plataformas digitales de la Casa de Trejo para el acceso de todos y todas las votantes.

Boretto y León expusieron sobre los siguientes ejes temáticos: académicas, extensión y vinculación, investigación, institucionales y un tema libre, con el cual cerró el debate. Antes de presentar sus propuestas, los candidatos realizaron un diagnóstico de la situación actual de la Universidad.

Cabe recordar que más allá de este espacio de debate, las plataformas de cada una de las dos fórmulas están a disposición del electorado en la página oficial de la Universidad Nacional de Córdoba.

En los comicios, además de votar por sus autoridades rectorales, la comunidad estudiantil elegirá a sus representantes en los consejos directivos de las facultades y en el Consejo Superior. En este último, se renovarán las 10 bancas de representantes estudiantiles. Para tal fin, se oficializaron cinco listas: Reforma (Lista 03); Estudiantes por la Universidad pública (Lista 07); La Fuerza Estudiantil (Lista 08); ¡Ya Basta! La Izquierda en la UNC (Lista 12); y Frente de Izquierda Unidad (Lista 05).

Vale recordar que los comicios serán de manera presencial los días martes 31 de mayo, miércoles 1º y jueves 2 de junio para el claustro estudiantil (que incluye tanto la elección de rector/a y vicerrector/ra como la de consejeros/as y consiliarios/as estudiantiles).

En tanto, los claustros docente, no docente y de egresados y egresadas votarán de manera presencial los días miércoles 1 y jueves 2 de junio.

Para esta elección, también se habilitó la opción de voto postal para las personas egresadas que no residan en la ciudad de Córdoba y sí lo hagan en la República Argentina. Quienes se registraron para el voto postal hasta el pasado 1 de abril, no podrán participar de la elección de manera presencial y tenían hasta el martes pasado para enviarlo en forma gratuita desde las oficinas postales de sus respectivos lugares de residencia.

Mariela Marchisio, candidata a vicerrectora por la Agrupación Somos

“A las instituciones las hacen las personas y los procesos de participación son fundamentales”

Mariela Marchisio acompaña a Jhon Boretto en la fórmula de candidatos a rector y vicerrectora por la agrupación Somos. Dicho espacio está conformado por un grupo de referentes de varias unidades académicas que vienen trabajando en una “construcción colectiva”, de la cual surgieron los nombres para ocupar los cargos que dejarán próximamente Hugo Juri y Pedro Yanzi Ferreira, la dupla que triunfó hace tres años cuando se aplicó por primera vez el sistema de voto directo en la UNC.

Marchisio es decana en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño desde 2017 y al igual que Jhon Boretto, tiene una larga trayectoria en la UNC, ocupando cargos de gestión estratégicos.

La Nueva Mañana dialogó con la candidata a vicerrectora por Somos quien ponderó muchos proyectos innovadores, en especial sobre problemáticas de género, que tuvieron su continuidad y fueron instrumentados por Juri, a pesar de que venían de la gestión de Carolina Scotto.

“La Universidad construye conocimientos y busca que muchas de sus propuestas se trasladasen hacia la sociedad. Claramente desde este espacio se ven y se instalan los problemas. Y la diversidad que existe en los ámbitos universitarios, permite garantizar la pluralidad de opiniones. Esto educa al estudiante a formar tu propia opinión. Y ese es un concepto muy potente que se da no solo en la UNC, sino en todos los ámbitos universitarios en general”, analizó Marchisio.

“En los últimos años, la Universidad fue innovando en aspectos que acompañaron las demandas sociales que fueron surgiendo en distintos escenarios y con el correr del tiempo”, expresó la decana de Arquitectura, y para ella, esto es justamente lo que construye el concepto de “ser universitario”.

“La Universidad no es solo un espacio de formación académica sino también de formación educativa. Siempre le digo a los estudiantes: ´Sean universitarios´. Lo cual significa mucho más que ´atravesar un aula´”, enfatizó la candidata a vicerrectora.

Entre los ejes de la plataforma electoral de Somos, Marchisio rescató el desafío que tiene la UNC de apostar a la igualdad, “no solo de género, sino también en el acceso al conocimiento; esa igualdad que no estamos consiguiendo como país”.

En este sentido, recordó que durante la gestión de Carolina Scotto se creó el espacio de género; una de las políticas que tuvo continuidad durante el rectorado actual. “Juri lo que hizo fue potenciar y exponencialmente arraigar el concepto de igualdad de género no solo en la UNC, sino en todas las universidades del país a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Fue propuesta de Juri que la capacitación planteada por la Ley Micaela fuese obligatoria en los ámbitos universitarios. Claramente, políticas como estas tienen que ver con el desafío reformista de apostar a la igualdad que siempre debe tener la universidad”, enfatizó la decana.

En lo personal, de llegar a ser electa vicerrectora, Marchisio se mostró convencida de llevar a la práctica el concepto de que “a las instituciones las hacen las personas” y que “los procesos de participación son fundamentales para generar consensos”.

“Creo que como equipo, debemos trabajar por la igualdad, por la justicia social e instalar políticas en relación al tema climático y el cuidado del ambiente. Es por eso que nuestro plan de gobierno se basa en 17 objetivos del desarrollo sustentable”, expresó.

María Inés Peralta, candidata a vicerrectora por la Agrupación Vamos

“Estoy convencida de la necesidad de contar con un modelo diferente de Universidad”

María Inés Peralta es la decana de Facultad de Ciencias Sociales y acompaña en la fórmula de la Agrupación Vamos a Alberto León, para acceder al Rectorado. Dicho espacio, que mantiene un papel central en la conducción de las facultades de Ciencias Sociales, Arte, Filosofía, Famaf y Ciencias Químicas, continuó trabajando en los últimos tres años, luego de que Juri ganara los comicios al referente opositor Gustavo Chiabrando.

“Nosotros continuamos con nuestras reuniones y debates, que incluían estrategias para presentarnos en estos nuevos comicios rectorales, aun no acordando con el sistema de elección directa que existe en la actualidad, porque ubica a distintas facultades en una posición de desigualdad e inequidad con otras más grandes”, explicó a La Nueva Mañana.

Para Peralta, la inequidad de la que habla, se da tanto en términos políticos (no todos valemos lo mismo a la hora de elegir de autoridades para el Rectorado) como presupuestaria.

En lo político, expresó que es necesario combinar la elección directa con otros criterios que le den igualdad de expresión a las unidades académicas más pequeñas, para que no sean las más grandes quienes decidan el resultado de los comicios. “Nos tenemos que sentar toda la comunidad educativa de la UNC a encontrar una forma más equitativa para elegir autoridades. Luego, ya con un consenso, convocar a una asamblea que reforme el sistema de votación”, opinó.

En cuanto a lo presupuestario, destacó las “situaciones desiguales entre cantidad de cargos docentes, no docentes, equipamiento e infraestructura entre las unidades académicas”.

Por otro lado, la decana de Ciencias Sociales criticó la falta de política del Rectorado en establecer criterios claros durante la pandemia. “Lo que ocurrió en este período es que la Secretaría Académica no desarrolló políticas para acompañar a las facultades y se habilitó que cada una de ellas resolviese las cosas como le parecía y pudiese”, subrayó. “Tienen que haber políticas académicas de equidad, que analicen la situación de las distintas facultades y le den respuestas a sus distintas problemáticas”, insistió.

En cuestiones de género, Peralta recordó que durante su gestión frente a la Secretaría de Extensión durante el rectorado de Carolina Scotto, se desarrollaron dos políticas fundamentales, que fueron: la ordenanza de la identidad de género autopercibida y la ampliación de las licencias por maternidad de 3 a 6 meses y por paternidad de 2 a 15 días.

“En esas dos propuestas trabajó enormemente el programa de género, aprovechando el enorme capital de docentes, investigadoras y estudiantes, que vienen militando en cuestiones de género, disidencias y feminismo desde hace años. Esos logros permitieron hacer una investigación profunda sobre trayectorias laborales de las mujeres en la UNC. Esas políticas continuaron y en forma transversal permitieron la reforma de los procedimientos administrativos para situaciones de violencia de género en la UNC. Aun así, creemos que para que se produzcan los cambios, se requiere de una direccionalidad política por parte del Rectorado”, advirtió.

Otro de los ejes que propone Vamos en su plataforma es que haya paridad de género en los equipos de gestión. Al respecto, enfatizó: “Hay facultades, en especial las más tradicionales, donde la población de estudiantes mujeres es mucho mayor que la de varones. Sin embargo, los cargos titulares son casi todos ocupados por hombres. Lo mismo ocurre en las direcciones de proyectos de investigación y extensión. Cambiar esto, requiere acciones positivas, concretas y directas desde el Rectorado”.

Por último, precisó que desde el Rectorado, propondrán que los temas de la agenda pública como la desigualdad, los géneros y las disidencias, la cuestión ambiental y los derechos humanos, sean temáticas donde la Universidad promueva su opinión. “Me parece una falta de compromiso no discutir cuestiones fundamentales que están marcando a fuego nuestra sociedad. No podemos escudarnos en ‘no generar conflicto’, porque como Universidad, no hay forma de producir conocimiento crítico, si no es enfrentando las problemáticas. Si no lo hacemos, estamos huyendo al compromiso de alcanzar un mundo más justo”, concluyó.

