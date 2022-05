Llega la primera Liga Municipal de Ajedrez femenina y masculina

La Municipalidad de Córdoba, a través de la Subsecretaría de Deporte y Recreación presentará el próximo sábado 4 de junio la primera Liga Municipal de Ajedrez femenina y masculina, un hecho inédito en nuestra ciudad que propicia la práctica y difusión del juego ciencia como herramienta educativa y de inclusión social.

El encuentro será en las instalaciones del Polideportivo General Paz (Roma 155) desde las 10, y estará presente el centenar de personas que completó la segunda edición del Curso de Capacitación de Ajedrez, “Córdoba, la Ciudad piensa”.

Allí, recibirán su certificado de finalización del curso de manos de funcionarios municipales. También acompañarán las personas que participarán de la Liga Municipal de Ajedrez.

La Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (FAPC) adhiere a la realización de esta competencia y además será la encargada de la fiscalización, de aportar el material de juego y los jueces del torneo.

El torneo, femenino y masculino, tendrá dos categorías generales: infantiles hasta 12 años y aficionados. Dentro de esas dos categorías hay premios especiales para los mejores en juvenil (13 a 16 años), Sub 8, Sub 10, Sub 12, Supra 60 (mayores de 60 años) y mejor dama.

Serán cinco etapas en total, una por mes, y al final habrá premios para quien sume más puntos en todas las etapas.

Se jugará con el sistema suizo, es decir sin eliminación directa y a cinco rondas, por lo que todos jugarán cinco partidas de 15 minutos por jugador.

Las inscripciones son libres, gratuitas y sin cupos en el siguiente formulario: https://forms.gle/aK7cibEmh4LpSmkK6

Informes al teléfono 433-6007 o vía mail a [email protected]

“Córdoba, la Ciudad Piensa” es una iniciativa de la Subsecretaría de Deporte y Recreación que busca potenciar al ajedrez como herramienta educativa, social e inclusiva, que abarca a todas las edades y a todos los niveles educativos.

Los dos cursos brindados hasta ahora fueron dictados por el maestro internacional Guillermo Soppe, dos veces campeón argentino y múltiple representante olímpico; y Juan Carlos Carranza, periodista especializado en ajedrez y uno de los más importantes divulgadores del juego ciencia en Córdoba.

Los cursos estuvieron orientados a capacitar monitores que puedan multiplicar la práctica del juego en distintos espacios de la ciudad de Córdoba como los CPC, Centros Vecinales, bibliotecas populares, Parques Educativos u organizaciones barriales.