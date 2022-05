El Polo Obrero marcha por trabajo genuino y seguro al desempleado

Este jueves, en el marco de movilizaciones nacionales, el Polo Obrero concentra a las 10 en la esquina de Colón y General Paz, para marchar hacia las oficinas de Anses, donde al mediodía realizarán un acto en demanda de trabajo genuino, seguro universal al desocupado, alimentos y libertad de organización.

A nivel nacional, organizaciones piqueteras se oponen al rechazo del Gobierno de Alberto Fernández a la solicitud de sumar cuatro millones de trabajadoras y trabajadores para el cobro del bono de $18.000, aludido como IFE 4, a pagarse en dos cuotas.

#Cordoba Marchamos a la sede del #ANSES contra las maniobras burocráticas que están dejando afuera del #IFE a más de 4 millones que se inscribieron. #PoloObrero pic.twitter.com/r87kGM0Lof — Soledad Diaz Garcia (@SoleDiazGarcia) May 26, 2022

"El reclamo está más vigente que nunca"

Emanuel Berardo, del Polo Obrero: “Mediante todo tipo de trabas, Anses está dejando afuera del cobro a millones de personas que solicitaron el ‘Refuerzo de Ingresos’ dispuesto por el gobierno, frente a la enorme inflación que liquida los magros ingresos de las familias trabajadoras. Este bono no compensa dicha inflación y aún así ni siquiera llega a todxs lxs que lo necesitan”.

Y agregó: “Por si fuera poco, continúan sistemáticamente los enormes atrasos en la entrega de alimentos para los comedores y merenderos populares. Que suman cada vez más trabajdorxs en sus puertas, como resultado de la pobreza que golpea a las familias, tengan o no trabajo. El gobierno no puede ignorar esta realidad, sin embargo, no hemos escuchado ninguna propuesta o convocatoria de reunión”.

Por su parte, Soledad Díaz, del Frente de Izquierda, expresó: “Los salarios, el trabajo, la lucha contra la pobreza y el hambre, son las consignas que presidieron la Marcha Federal, que sumó más de 300 mil trabajdorxs en los cuatro días de recorrido, por 100 ciudades y 24 provincias. El reclamo está más vigente que nunca”.

Los dirigentes dejaron planteadas las tareas que fueron votadas en el acto de Plaza de Mayo, de la necesidad de un nuevo plenario nacional piquetero para votar la continuidad del plan de lucha, impulsando un paro nacional, para que la crisis no la paguen lxs trabajadorxs.

