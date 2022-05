Fernanda Guardia: “Ojalá que la Justicia nos trascienda a todos”

“Estoy más aliviada”, dice Fernanda Guardia en la Cámara 9 de Tribunales II luego de prestar declaración en la primera audiencia del juicio de lo que se conoce como la Tragedia de Circunvalación. De las tres víctimas, la joven es la única sobreviviente y fue la primera en hablar ante el Tribunal. Allí relató visiblemente afectada, todo lo que recuerda de ese día y habló también sobre todo su proceso de recuperación que sigue inconcluso.

“De repente todo fue un remolino, una fuerza, un viento. Algo estridente, todo giró. Yo sentí que tenía los ojos abiertos pero no veía. Podría fraccionar esa vuelta. Veo cuando el auto toca, veo a Agus tirado a varios metros, ya muerto. Fue darme cuenta de lo que había pasado. Algo nos había pasado por encima”, contó Fernanda en la sala ante los jueces Roberto Cornejo, Gustavo Rodríguez Fernández y Martín Bertone; un relato duro, el día que se cumple exactamente un año desde que ocurrió el crimen.

“Tengo una infección en la pierna. Me falta una operación, tomo antibiótico hace un año, vía oral y por pinchazo. Todo es dinero, gasto, la infección me supura dónde me sacaron unos tornillos. Me cuesta todo, no me puedo cocinar, no me puedo bañar. Entre hueso y hueso tengo un espacio, faltan pedazos de hueso ahí”, relató la joven sobre su estado de salud y contó también que tiene mucho dolor físico y emocional todo el tiempo. “No me puedo concentrar, no puedo trabajar. No sé cuándo voy a poder caminar en un parque con un perro o poder jugar al fútbol que me gusta. El tiempo que tengo de vida tengo que dedicarlo a mi recuperación”.

Ante la pregunta sobre qué espera del proceso, la joven no dudó y puntualizó que hay dos aspectos a considerar: “Una cosa es devolver la esperanza y otra recuperar lo perdido, de eso nada. Sólo será esperanzador si estos crímenes no pasan más”, expresó.

La voz del acusado

Previo a la declaración de Fernanda Guardia y tras leerse la acusación, Alan Amoedo, decidió hablar ante el tribunal. Pidió disculpas y reconoció que ese día, había bebido y “cuatro días antes” había consumido cocaína. Negó que fuera un asesino y calificó el hecho como un "accidente". "No quiero volver a manejar, no tengo ganas de nada, no tengo ganas de vivir", expresó.

“Quiero pedir mil disculpas por el dolor ocasionado. Preferiría que me hubiera pasado algo a mí. Si me tengo que arrodillar, lo hago”, expresó el joven que ahora tiene 28 años y está acusado de ser autor responsable de los delitos de homicidio culposo por conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, doblemente calificado y lesiones culposas graves por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor calificada, en concurso ideal. En ese marco, es que la querella, con respaldo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pide que se cambie la caratula y se considere el hecho como un homicidio doloso, que prevé una pena entre 8 y 25 años de prisión.

Pablo Martínez Carignano, director de la ANSV, viajó a Córdoba desde Buenos Aires para acompañar a las familias y planteó la necesidad de que se marque que en Argentina ya no pueden ser aceptables conductas como la de Amoedo: “Estamos hablando acá de un homicidio y no un accidente”, precisó a La Nueva Mañana previo al inicio de la audiencia y agregó: “Tenemos que desterrar esta vieja práctica de la Justicia de considerar a los homicidios viales como algo menor o sin importancia. Hoy en día son muchas las muertes que podemos evitar si tuviéramos sentencias que marquen que esto no se permite más en nuestro país".

Los padres de las víctimas

Este martes, también brindaron declaraciones Natalia Lescano y Carlos Viñolo, los padres de Sol, quienes pidieron al tribunal expresamente que consideren la figura de homicidio doloso. “Pedí directamente al tribunal que se tenga en cuenta el dolo. Soy abogada, conozco la prueba en la causa. Fue un momento muy fuerte declarar”, indicó Lescano y dijo que “hay mucha expectativa que el Tribunal contemple la posibilidad de cambiar la jurisprudencia”.

A su vez, también en la audiencia dieron su relato, Marcelo Augusto Burgos y Claudia Villa, los padres de Agustín que llegaron desde San Salvador de Jujuy y donde también se hizo una marcha en reclamo de justicia por los jóvenes. Contaron cómo vivieron ese día que recibieron la noticia de la muerte de su hijo y la desesperación de estar tan lejos.

“Tuti tuvo un accidente. Está muerto. Un borracho lo atropelló”, fueron las palabras que escuchó Marcelo Burgos a mil kilómetros de distancia de donde todo había ocurrido. Relató que lograron llegar a Córdoba al día siguiente y nunca pudieron ver a su hijo porque todo fue a cajón cerrado. "No considero esto para nada un accidente", relató tajante el papá del joven fallecido y agregó: "Mi hijo querido perdió la vida en un crimen vial".

“Agustín, Tuti, como le decíamos de cariño, era un joven sano, tenía unas ganas impresionantes de vivir y uno no entiende que pasen estas cosas. La persona que mató a mi hijo, nos atropelló con el auto también a nosotros”, indicó la mamá del joven que murió mientras socorría a sus amigas en la ruta.

Villa también expresó que estaba en la audiencia en nombre de su nieta, la niña de seis años que perdió a su papá Agustín: "Mi hijo tenía derecho a vivir, completar sus sueños y criar a su hija. Yo estoy acá también en representación de mi nieta. Cuando ella crezca quiero que sepa que hicimos todo lo posible, que en Argentina la justicia no es una utopía”.

Noticias relacionadas: