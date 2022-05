“Aprendo de todas las culturas musicales que puedo vivenciar”

Especial para La Nueva Mañana

Esta noche en el Teatro Real tendrá lugar el concierto y recital de presentación de Speaking Tango, el último registro discográfico del músico cordobés -radicado en Francia- Minino Garay. La Nueva Mañana dialogó con el músico respecto a las características del espectáculo, el concepto del álbum y su visión actual como músico multinacional.



-¿Con qué propuesta se va encontrar el público que asista al concierto esta noche?

La propuesta de este viernes es la presentación de mi último disco, Speaking Tango, en una versión novedosa respecto a la que presenté junto a Hernán Jacinto en 2021. También va a haber un homenaje a Nury Taborda.

-¿Cuál es la diferencia musical con lo que presentaste con Jacinto?

-Que hay muchos temas nuevos, y ésta es con grupo mayor de músicos; Jacinto no vino porque actualmente está ocupado en otro proyecto. En el concierto de esta noche van a haber más temas conceptuales y menos temas instrumentales.

-¿Por qué escogiste ese título para el disco?

-Speaking Tango es un concepto, un juego de palabras, que acuñé hace 22 años atrás, es un homenaje a los textos recitados; es tango hablado con fondo musical, de autores reconocidos del género o de compositores con los que he –y hemos- decidido trabajar conjuntamente; muchos de ellos han escrito textos especialmente para mí. La musicalización de los textos ronda el jazz, el tango, el folclore, y otros ritmos y géneros.

-¿El concepto Speaking Tango está vinculado al Speaking Word?

-Sí, claro. Mirá, estando yo en 1999 en New York con Laurent de Wilde, él invitó a Dana Bryant al escenario, y como yo siempre utilizaba un micrófono para algunas guturalidades u onomatopeyas, en ese momento se me ocurrió intervenir con breves expresiones y/o frases de tango acompañando a la cantante; a Lauren le encantó y a partir del parecer del pianista me dije: acá hay algo interesante para explorar. Dana Bryant venía del movimiento de los Last poets -poetas afroamericanos que a partir de los 60 se juntaron con músicos de jazz para declamar sus poemas-, y a ese género se lo conoció como Spoken Words . A partir de eso pensé el concepto de Speaking Tango y desde entonces en casi todos mis discos intervine con participaciones habladas; hasta llegar hoy a realizar un disco íntegro con este género.

¿Con cuáles músicos vas a presentar Speaking Tango esta vez en Córdoba?

-Los músicos son muuuy especiales! Entre ellos están: Manu Sijar, un multi-instrumentista muy reconocido; un virtuoso de la guitarra como Ernesto Snajer –quien ha sido producido por Egberto Gismonti, por ejemplo-; un sólido contrabajista como Flavio Romero, y voy a contar con invitados de la estatura de la parisina Alex Pandev, también un invitado especial, Abel Noya, hijo de Felo Noya –el gran cantante de La Legión-.

Alex Pandev

-En Speaking Tango- observamos una letrística que va desde la pasión amorosa en tiempos pandémicos (Ámame on line), la reflexión existencial social (Qué carajo), el bosquejo de una identidad del género tango (Speaking tango), tu siempre presente sentido de pertenencia cordobesa (Los chicos de mi barrio) y las tensiones socio-políticas argentinas y mundiales (Señora Doña Igualdad y Qué lo parió!). ¿Cómo decidiste el repertorio escogido y con qué poetas y compositores has trabajado para este disco?

- Nury Lucía Taborda, en tanto poeta, es quien más me convoca para elaborar la musicalización de sus textos. Desde sus 80 años de edad sus creaciones me llegan como pocas otras. También he asumido textos de Muti Toresani, Diego Bravo, Mariano Medina…, toda gente que inspira a trabajar con ellos. Yo soy de Córdoba, me siento cordobés, y ejercito mi pertenencia todo el tiempo. Por más que viaje por el mundo yo vivo con esa gente de Córdoba, me acompañan a donde voy, los respeto, los grabo y los seguiré grabando.

- En la entrevista que nos concediste en 2019 contaste que vos te “impregnaste” de tango a partir de tu arribo a Buenos Aires… “¿Cómo definirías, desde tu creación compositiva, el vínculo Córdoba-París-Buenos Aires en relación a Speaking Tango?

- Primero, mi(s) hogar(es) es: Córdoba-Buenos Aires-París-. Y sí, mi ligazón con el tango comenzó al trasladarme desde Córdoba a Buenos Aires, pero luego, al llegar –en el siglo XX- a París, me ligué rápidamente al Trottoirs de Buenos Aires, allí me relacioné enseguida con el Tata Cedrón y con Antonio Agri, entre otros; entonces me imbuí de tango inmediatamente, y cuando los discos de los tangueros requerían algún tipo de percusión me convocaban. Además hoy tengo un fuerte vínculo humano y musical con Pipi Piazzolla, él me invita a sus discos, y yo a él a los míos. –

Respecto a Piazzolla nos dijiste en 2021 que “…el mundo neoyorkino, especialmente el de las comunidades italianas, judías, del jazz, etc.- lo imbuyó (a Piazzolla) e impregnó en él esas vibras que los genios absorben desde la atmósfera de los lugares por donde transitan”… ¿Este concepto puede aplicar a tu caso en cuanto músico que se ha involucrado en todos los géneros presentes en las culturas que ha visitado y/o habitado?

-Humildemente… pienso que sí. Recientemente estuve en Marruecos, y me doy cuenta que no paro de enriquecerme, de crecer, y de evolucionar, y de aprender de todas aquellas culturas musicales que tengo la oportunidad de vivenciar y palpar en vivo y en directo; no todos tenemos el genio de Piazzolla, pero tenemos cada uno el suyo, y si estamos predispuestos siempre vamos a estar creciendo en el sentido que señalás en tu pregunta.

-¿Qué fue del proyecto Tunga Tunga´s Band?

- Sigue en curso plenamente. Te doy una primicia: por cuenta de la Embajada francesa, si todo va bien, el próximo año viajaré a África junto a Diego Bravo, un músico especializado en nuestra música popular cordobesa, entre ellas el cuarteto, para realizar un disco en el cual se prodigue el encuentro del cuarteto con la música africana.

