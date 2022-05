Senado: Zaffaroni y Arslanian a favor de ampliar el número de la Corte

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, y el ex ministro de Justicia de la Nación, León Arslanian, se pronunciaron este miércoles a favor de aumentar el número de jueces del Máximo Tribunal, al exponer en el Senado durante el debate de la reforma de ese cuerpo promovida por el Frente de Todos (FdT).

Zaffaroni se manifestó incluso a favor de una composición de 24 jueces, uno propuesto por cada provincia, para dar un "verdadero sentido federal" a la conducción del tribunal y consideró que "lo fundamental es tener en claro los defectos institucionales" del Poder Judicial, más allá de la cantidad de sus miembros.

"Esto es una cuestión política de ingeniería institucional", señaló el ex magistrado y acotó que "es urgente resolver" esos defectos que atañen al funcionamiento de la Corte.

Para Zaffaroni, "resolver los conflictos de los ciudadanos y garantizar la supremacía de las normas constitucionales", dos de los objetivos que tiene el rol de la Corte, "no se hacen de manera satisfactoria".

Aseguró que "es irracional" la actual estructura del sistema judicial argentino, afirmó que "se ha ido deteriorando con los años" y cuestionó que la concentración de la resolución de causas en solo tres personas "es republicanamente un problema".

Posición de León Arslanian

El ex ministro y ex juez del tribunal que en 1985 condenó a la Junta Militar, León Arslanian, no descartó que sea buena la alternativa planteada por Zaffaroni de elevar a 24 el número de jueces de la Corte y dijo que en todo caso no debe ser inferior a diez.

"El objetivo de que tengan más jueces es sacar más rápido las causas pero también el fortalecimiento del debate de cuestiones federales trascendentes", señaló y dijo que "no se pueden poner a discutir tres personas solamente un tema delicado como puede ser la cuestión de género o el aborto para decidir lo que luego va a ser ley aplicable a 44 millones de habitantes".

Arlasnian expresó, además, que es necesario el requisito de la rotación en la presidencia del Tribunal y dijo que "la Corte no dejaría de ser una por estar compuesta de varias salas", otro de los puntos propuestos en los cuatro proyectos de ley que se discuten en el Senado.

Fuente: Télam

