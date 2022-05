Méndez le dijo no a la nueva propuesta de Talleres y quedaría libre

Novedades en Talleres: el volante Juan Ignacio Méndez decidió no aceptar la contrapropuesta económica que le realizó Talleres y por ende, en caso de no llegar a un acuerdo, quedará en libertad de acción a fines de junio.

Vale aclarar que es la segunda propuesta que la gente que representa a Méndez rechaza de parte de la dirigencia, y de no haber novedades, el contrato fenecerá en 40 días, y apuntará a otros rumbos en caso de no llegar a un nuevo consenso con el presidente Andrés Fassi.

A principio de año ya iniciaron los rumores ya que a falta de seis meses del final del vínculo, se encuentra en posición de negociar con otros equipos ya que albiazul pierde prioridad en la negociación.

Se habló de un fuerte interés de parte de dos clubes del fútbol chileno sin embargo, desde el entorno ven con buenos ojos que siga en barrio Jardín, por eso esperaban una mejor oferta de parte del presidente Andrés Fassi.

En enero, la medida de presión de la dirigencia fue "colgarlo" hasta que renueve, orden que tuvo el DT Ángel Hoyos, pero como los resultados deportivos estuvieron lejos de lo esperado, hubo necesidad de volver a utilizarlo.

Méndez fue importante en la Copa Libertadores y por eso el DT Pedro Caixinha lo consolidó otra vez de titular, ya que además hubo un acercamiento para que continúe. No obstante, la parte económica no fue suficiente, por eso sus representantes le comunicaron al vice Gerardo Moyano Cires que no aceptan y entonces quedaría libre. Justo en la previa de los duelos ante Sporting Cristal de Perú y Universidad Católica de Chile por la Libertadores.