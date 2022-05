Boleta Única: Diputados a favor y en contra en debate de comisiones

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda analizaron este miércoles los diferentes proyectos de implementación de la Boleta Única de Papel en el sistema electoral argentino.

El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo del Frente de Todos, informó que “se trata de 19 proyectos presentados sobre la implementación de la Boleta única de papel”.

Diputados a favor y en contra

La diputada Silvia Lospennato del Pro aseguró que la boleta única de papel “es un sistema más equitativo, transparente, económico y más amigable con el ambiente”.

“Las democracias han evolucionado hacia una forma de votación que es mucho más sencilla para el elector y es más democrática porque asegura que la oferta electoral está completa en el cuarto oscuro”, enfatizó.

En la misma línea, el diputado del Pro Pablo Tonelli defendió la implementación de la boleta única y enfatizó: “Es el sistema que garantiza que el elector pueda votar por el candidato de su preferencia”.

El presidente del bloque UCR, Mario Negri, consideró que “tiene que haber una decisión política para debatir un cambio”, destinado a “mejorar el sistema en favor del ahorro y la transparencia".

En tanto, la diputada Graciela Camaño de Identidad Bonaerense señaló: “Tenemos que darle un giro a nuestro sistema electoral para que le permita al elector tener la ventaja de tener en el cuarto oscuro, una boleta con toda la oferta electoral”.

Por su parte, la diputada Graciela Ocaña (Pro) hizo hincapié en la necesidad de “mejorar el sistema de elección garantizando la oferta electoral”.

Entre los Diputados que no se expresaron a favor, está Sergio Casas del Frente de Todos que manifestó: “Nosotros ya tenemos un sistema electoral, por lo cual no me parece un tema que sea una emergencia”.

En otro sentido, la diputada Myriam Bregman deñ PTS-Frente de izquierda y de trabajadores – Unidad consideró que “el sistema de boleta única es impracticable y costoso”.

El plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y de Justicia, continuará el próximo martes el debate con la presencia de invitados.

