Emotivo mensaje de los chicos de Argentino Central para erradicar la violencia

Una emotiva jornada se vivió el fin de semana pasado en el partido que disputaron Argentino Central y club DIEF de Villa Allende, en la categoría 2010, en el certamen de las divisiones inferiores de la Liga Cordobesa.

Se trata de una campaña de concientización general de comportamiento deportivo y de seguridad en los partidos, a raíz de varios incidentes que ocurrieron por peleas entre los propios padres.

En ese encuentro, los niños de ambos equipos ingresaron al campo de juego portando carteles alusivos a la erradicación de la violencia en el deporte.

Emotivo ingreso de los niños categoría 2010 del recuperado club Argentino Central, "la charla", ante DIEF de Villa Allende. Pancartas alusivas a la erradicación de la violencia en el fútbol infantil, flagelo que por parte de los padres, motivó a suspensiones por peleas. pic.twitter.com/E1JPCIUktt — Federico Jelic (@fedejelic) May 10, 2022

Los chicos de "La charla" y del DIEF (Desarrollo Integral de Escuela de Fútbol) tuvieron en sus manos pancartas con frases en busca de generar consciencia: "Enséñame a divertirme", "Valora al árbitro y profesores", "Somos Adversarios, no enemigos", "Respetá al rival", "no me avergüences", "Mis compañeros son mis amigos", "No provoques violencia", fueron los mensajes escritos, cuya recepción fue bien aceptada por los padres, que aplaudieron al unísino la iniciativa.

"Es una oportunidad que tenemos todos para corregir los hábitos en el fútbol infantil, para evitar episodios de violencia en las canchas. Es importante que los chicos y los padres se involucren, desde Argentino Central pregonamos al deporte y al fútbol como actividad para unir a las familias y esperamos que no se repitan esos casos indeseables. Agradezco a las autoridades del club, a los profesores, a los chicos y a los mismos padres para que esto se lleve a cabo, de esta situación todos nos tenemos que hacer cargo y aportar nuestro granito de arena", cuenta Sergio Flores, presidente de Argentino Central y Subdirector de Deportes de la Municipalidad de Córdoba.

La iniciativa se repetirá en los próximos partidos, para subrayar el mensaje.