Mujer relató que fue violada por el ex vocero de Macarrón hace 20 años

El diario riocuartense Puntal publicó este domingo una entrevista firmada por el periodista Hernán Vaca Narvaja a una mujer, cuya identidad fue preservada bajo el alias "Eme", que afirmó haber sido violada y amenazada con una pistola por el abogado Daniel Lacase, conocido como quien fuera vocero del viudo y principal imputado en el juicio por el femicidio de Nora Dalmasso, Marcelo Macarrón.

En la entrevista, la mujer narró que el hecho ocurrió hace más de 20 años, a fines de los años '90, cuando ella realizaba tareas domésticas en la vivienda de Lacase, en el country riocuartense Villa Golf.

La mujer expresó que, tras denunciar el hecho en la policía y en la justicia, un abogado le llamó para ofrecerle dinero a cambio de que retirara la presentación y que cuando fue citada a declarar, el fiscal de turno descreyó de su testimonio.

Según manifestó en la entrevista a Puntal, la mujer rememoró el aberrante hecho cuando advirtió que en estos días Lacase era mencionado una y otra vez en el juicio por el femicidio de Nora Dalmasso, que se lleva adelante en los tribunales de Río Cuarto: "Me removió todo al verlo en los tribunales, sentí mucha impotencia", afirmó.

"Me amenazó, me puso el arma en la cabeza y me violó", recordó entre sollozos la mujer frente al periodista. "Pasaron muchos años de dolor, de no poder sacarme esto de la cabeza", reconoció; y recordó: "(Lacase) me dijo que si hablaba, iba a aparecer ´suicidada´, y que iba a matar a mi familia".

Además, según su relato, el abogado Armando Carbonetti la llamó por teléfono para que levantara la denuncia: "Me ofreció dinero, mucho dinero".

Finalmente, el periodista le consultó por qué cuenta su historia ahora, luego de tantos años. A lo que la mujer respondió: "Yo quise que se supiera esto cuando pasó, para que todos vieran la clase de persona que es Lacase; para que no le pasara a otras chicas lo que me sucedió a mí, pero nadie me quiso escuchar. Es como que sigue teniendo ese poder de hacer callar y que no se sepa lo que hizo".

"¿Usted quiere que la sociedad de Río Cuarto sepa quién es Daniel Lacase y qué le hizo?", preguntó Hernán Vaca Narvaja al cierre de la entrevista. "Exactamente. Porque vos lo ves caminando en la calle como si nada. Y a mí me provocó mucho dolor. Siempre traté de salir adelante sola, sin tratamiento, sin nada, pero no es justo", concluyó la mujer.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

Noticias relacionadas: