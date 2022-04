"Me estoy recuperando”, contó Ezequiel, el joven herido en Plaza España

Ezequiel, el joven de 17 años que fue noticia hace dos semanas, cuando de madrugada cayó al vació en el túnel de Plaza España, habló sobre su estado de salud luego de dejar la sala de terapia intensiva en el Hospital de Urgencias.

El adolescente contó que "cada día" está mejor tras la caída de siete metros cuando escapaba de una pelea a la salida de un boliche en calle Sarachaga, en Nueva Córdoba, a pocas cuadras del túnel de Plaza España.

“Estoy re bien, doy gracias a Dios que todos los días tengo un avance nuevo: puedo mover el cuerpo, puedo moverme, puedo hablar, ya no me agito. Estoy recuperándome de a poco y tomando fuerzas, estoy súper contento”, expresó el chico de 17 años en declaraciones a Cadena 3.

Desde la Fiscalía que investiga el caso, a cargo del fiscal José Bringas, se conoció que ascienden a siete las personas que son investigadas por el hecho, aunque solo hay un detenido, un joven de 25 años.

Sobre el hecho, el joven manifestó que no recuerda muchos detalles de ese día, pero que nunca había visto el túnel, a pesar de que conocía su existencia: “No me acuerdo mucho de ese día, tampoco quiero dar información errónea. Recuerdo que el incidente comenzó porque a un amigo le quería pegar un grupo de chicos, no logro identificarlos por el momento, pero comenzó por eso”.

Aseguró que se trataba de un boliche para menores, pero que los efectivos de seguridad no intervinieron en ningún momento en la pelea: “La seguridad no se metió, ni la de adentro ni la de afuera del boliche. La pelea comenzó con empujones y terminó en una tragedia”, indicó.

Sin embargo, destacó el enorme apoyo que recibió de su comunidad, amigos y familiares, quienes acompañan el paso a paso de recuperación tras permanecer en terapia intensiva: “Hasta el día de hoy me estoy recuperando y eso ya es una buena noticia", expresó el joven y agregó: "Sigue viniendo gente, me mandan mensajes, videos, desde el colegio, de acá de Córdoba".

