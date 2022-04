Rébola: "Me puso muy contento que el gol lo hiciera Novaretti"

Alberdi vivió en las últimas horas una noche memorable en el Julio César Villagra. El gol de Diego Novaretti a segundos del final del partido que Belgrano dio vuelta ante All Boys todavía resuena en las calles del barrio. El "Pirata" con ese 2-1 agónico es el puntero de la Primera Nacional.

Ese gol generó una locura. En las tribunas los gritos se multiplicaban y en el terreno de juego los jugadores corrían alocados por todos lados. Se abrazaban. Guillermo Farré se metió junto a todo su cuerpo técnico adentro de la cancha. Abrazos que se multiplicaban.

"Yo me arrodillé en la cancha en el gol de Diego. Se me acalambraron todos los gemelos - se ríe-. Después lo fui a abrazar a Diego. Me puso muy contento que él hiciera el gol, porque es un muy buen jugador pero antes es una mejor persona. Desde que llegué a Belgrano me llevo muy bien con él y me ayudó mucho. Por eso, muy contento con él", relató, aún emocionado, Alejandro Rébola.

El defensor, en diálogo con LA NUEVA MAÑANA, agregó: "Estamos haciendo una buena dupla. También está Willy (Olivera), que es un apoyo muy importante para nosotros. Nos llevamos muy bien entre los tres, también con Nico Meriano. Hay una sana competencia y eso es bueno. Y en cuento a Diego y yo, hemos arrancado bien, gracias a Dios nos hemos hecho fuertes con toda la defensa.

Sobre la victoria ante All Boys, el oriundo de Colazo evaluó: "Hicimos un muy buen partido. Por ahí nos faltaba el gol, hasta que llegaron los dos goles. Fue una sensación hermosa. Si ganar te levanta el ánimo, o te lo mantiene, ganar un partido así mucho más. Siempre es bueno seguir invicto de local".

- Están punteros, Instituto los sigue de cerca. ¿Qué le genera a un futbolista cordobés que los dos equipos de la ciudad estén arriba?

- Es muy bueno para el fútbol de Córdoba que los dos estemos arriba. Ojalá que nosotros sigamos más arriba.