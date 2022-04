En Belgrano ataja Losada ante All Boys y habría dos cambios

En Belgrano, todo indica que el arco no sufrirá modificaciones. Es que a pesar de que el arquero Nahuel Losada sufriera un fuerte golpe en la mandíbula, finalmente concentró y es un hecho que estará de titular este viernes ante All Boys en Alberdi, para defender la cima de las posiciones en la Primera Nacional.

Losada fue remplazado a falta de dos minutos del cierre en Mendoza ante Gimnasia, producto de un fuerte choque con un delantero rival. Fue reemplazado por Manuel Vicentini y de paso, trasladado a un nosocomio. Finalmente, los estudios por imágenes determinaron que no hay compromiso óseo y podría estar luego de figurar bajo observación.

Dicho sea de paso, el DT Guillermo Farré lo utilizó entre el once inicial en las prácticas de fútbol y a pesar de que alternó con Vicentini, no perdería su lugar. Concentró con el grupo y de no mediar ningún imponderable será titular ante All Boys. Vicentini había trabajado como potencial reemplazo aunque no será necesario.

El resto del plantel en principio no sufriría muchas modificaciones aunque se especula con el regreso de Mariano Miño y posiblemente de Bruno Zapelli, por Juan Compagnucci y Hernán Bernardello, respectivamente.

La probable alineación sería con Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Diego Novaretti y Axel Ochoa; Maximiliano Comba, Santiago Longo, Zapelli y Miño; Pablo Vegetti y Joaquín Susvielles