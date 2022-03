Scaloni confirmó a Armani al arco de titular ante Venezuela

El DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni confirmó a Franco Armani como arquero titular para mañana ante Venezuela, por Eliminatorias Sudamericanas, desde las 20:30 en La Bombonera. Lo hizo en la conferencia de prensa previa al partido, en Ezeiza, además de dejar otros apuntes del proceso, de cara al mundial de Qatar 2022.

"Todavía no tengo al equipo confirmado. Tenemos que esperar un poco para ver cómo responden al entrenamiento de esta tarde. Mañana ataja Armani y luego evaluaremos y en el siguiente le damos oportunidad a otro jugador", comentó, además de dejar en claro que jugará Lionel Messi y que seguramente tendrá minutos de juego Alexis Mc Allister.

Franco Armani, el único titular confirmado por Lionel Scaloni en la conferencia de prensa, de cara al choque entre la Selección argentina y Venezuela. @Argentina pic.twitter.com/KI0AE2JxUu — SportsCenter (@SC_ESPN) March 24, 2022

Con relación a la chance de que Sergio "Kun" Agüero sea parte del cuerpo técnico o que acompañe al grupo en el mundial, contestó: "Sergio es bien recibido acá, es importantísimo que sepamos el rol que puede ocupar, no que esté por estar porque eso tampoco le va a hacer bien a él. Me gustaría que esté con nosotros y creo que va a estar y va a venir con nosotros al Mundial. Es un chico que, además de lo que fue como jugador, no solo a nivel selección sino a nivel clubes, merece un reconocimiento y allá a donde vaya dejará bien la imagen del fútbol argentino".

Respecto a la ausencia del cordobés Paulo Dybala, aclaró: "Hablé con Dybala cuando dimos la prelista porque estaba en proceso de recuperación y hablé después de dar la lista. Nosotros no lo discutimos para nada. Necesitamos que cuando venga lo haga en plenitud de condiciones. No le hacemos un favor si viene sin tener ritmo. Para el Mundial falta y necesitamos que esté en las mejores condiciones".

"Franco Armani":

Porque Lionel Scaloni anunció que será el arquero titular de la Selección Argentina en el partido ante Venezuelapic.twitter.com/SFlS3sVWzz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 24, 2022

A la hora de brindar explicaciones sobre el reemplazante de Lautaro Martínez, no dejó en claro al nombre pero precisó: "En la estadística está arriba Lautaro porque es el nueve nuestro, es normal que sea el goleador del equipo y el segundo el otro delantero. Lo veo normal. En cuanto a goles el equipo está bien. En cuanto al reemplazante de Lautaro Martínez no tenemos problemas porque tenemos opciones de diferentes características. No es una cosa que nos preocupe, sobre todo porque Lautaro está bien y pensar en lo que pueda pasar si no está...".