Los resultados de la segunda fecha del fútbol femenino de la Liga Cordobesa

El fútbol femenino de la Liga Cordobesa tuvo este fin de semana acción en cuatro canchas distintas, con juegos tanto de la Primera A como de la Primera B.

En la cancha de Villa Siburu se disputaron tres partidos. Pero aconteció que el juego entre Belgrano e Instituto fue suspendido a los 30 minutos, ya que una jugadora sufrió un golpe y no había ambulancia en el lugar.

En ese estadio, Villa Siburu perdió 1-0 ante El Carmen, Atlético Carlos Paz goleó 5-1 a Unión San Vicente y Las Palmas superó por 1-0 a La Unión de Malvinas.

En tanto, en la cancha de Avellaneda se jugaron los siguientes partidos:

Libertad 0 vs 0 San Lorenzo

Juvenil B° Comercial 2 vs 1 Avellaneda

Camioneros 5 vs 1 Gral. Paz Juniors

Racing 1 vs 2 Dep. Lasallano

En la cancha de Unión Florida, el local goleó 14-0 a Huracán, Atalaya empató 1-1 con Villa Azalais y Argentino Peñarol y Universitario empataron sin goles.

Por otra parte, en cancha de All Boys, se dieron estos resultados:

Municipalidad 1 vs 2 Amsurrbac

All Boys 1 vs 1 Dep. Alberdi