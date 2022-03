Belgrano continúa goleando en la Primera B del fútbol femenino de AFA 

A las "Piratas" el cambio de categoría parece no afectarles. Este sábado vencieron a Atlas por 6 a 0, en el marco de la tercera fecha de la Primera B y están punteras en su zona.

Hay un proyecto detrás y eso se nota. Hay una institución que afronta con seriedad la empresa y se nota. Por eso, ya sea en Liga Cordobesa, en Primera C de AFA o en la Primera B, Belgrano deja un sello de juego; una identidad. Por la tercera fecha de la Primera B del fútbol femenino de AFA, las "Piratas" volvieron a golear; esta vez a Atlas por 6-0.

Toque para la derecha, toque para la izquierda. Volver a empezar. Circulación. Paciencia. Belgrano hacía todo eso y fallaba en la definición. Esos fueron los primeros 15 minutos.

Hasta que a los 17, con la fórmula conocida de pases reiterados, transición, filtración y paciencia; llegó la apertura del marcador de Arianna Reche.

La mediocampista es, sin dudas, la mejor jugadora de Belgrano, porque prioriza el juego colectivo antes que el lucimiento personal. En silencio, en cada partido, la ex Racing de Nueva Italia expone un juego moderno y conceptual, que por el momento, no se ve mucho en las categorías de ascenso del fútbol femenino de AFA.

Belgrano no goleó en el primer tiempo exclusivamente por la actuación de la arquera de Atlas: Mercedes Portela. Pero su resistencia poco pudo hacer ante el juego de las dirigidas por Maxi Lujan y las pocas seguridades que daban sus laterales.

A los 27 minutos, Romina Gómez amplió el tanteador con una guapeada. La "Pepa" siempre presente en el marcador. Y a los 45, la "Colo" Arrieto puso el 3-0.

A los cinco minutos del complemento, la "Pepa", que no paró de tirar lujos, regaló una definición exquisita para seguir exponiendo las diferencias con las visitantes. Diferencias en el resultado, en el juego, en las condiciones técnicas... 4-0 y el 5-0 llegó a los 21 con Sabrina Maldonado. A los 26, la "Pomu" Sánchez hizo el 6-0. Ya no había partido y Portela hacía lo imposible para que el número final no sea mayor.

