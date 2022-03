La provincia de Córdoba cuadruplicó la cantidad de parques industriales

Especial para La Nueva Mañana

De acuerdo a un reporte oficial del gobierno de la provincia de Córdoba, la productividad de la industria cordobesa aumentó un 8 por ciento en seis años. La cifra surge del informe Radar sobre competitividad, una herramienta de diagnóstico del Ministerio de Industria que analiza 366 empresas de diferentes sectores. La investigación dada a conocer durante esta semana fue realizada el año pasado y contempla el desempaño de las empresas en: innovación, inserción en el mercado externo, gestión de sustentabilidad, entre otras dimensiones. Siendo el sector de software uno de los más trascendentes de Córdoba en materia de innovación y generación de empleo.

El Radar de competitividad destaca que las unidades productivas que más crecieron fueron las pymes medianas y grandes, particularmente. Se trata de un dato alentador para el sector industrial al estar catalogadas como pymes el 98% de las empresas de Córdoba, aproximadamente 10.500 industrias. Desde el gobierno de la provincia señalan a las “buenas prácticas económicas y financieras de las empresas”, como así también la innovación e internacionalización como los principales factores que explican el repunte en la competitividad. Para conocer la realidad de la producción fabril cordobesa, LA NUEVA MAÑANA entrevistó al ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello.

“Muchas veces vienen economistas porteños para dar respuestas a la industria que no tuvieron cuando fueron gobierno”

¿A qué obedece el incremento en la competitividad y la recuperación del empleo industrial?

Uno de los factores que hace que una empresa sea más competitiva tiene que ver con la internacionalización. En ese sentido, estamos trabajando muy fuerte para que las pymes cordobesas se capaciten para que les pongamos un experto en cada pyme que quieran prepararse para exportar. También se creció mucho en sustentabilidad. En cuanto a la idea de que las empresas de Córdoba obtengan licencia ambiental, que es lo que se requiere para poder ingresar a nuevos mercados, como es el caso del europeo. También es importante el crecimiento del empleo industrial en estos últimos dos años. Es un factor que atribuimos a la nueva ley de promoción industrial que hemos puesto en marcha en la provincia, que exime impositivamente a las empresas que invierten en la industria 4.0 y, también, en lo que es el acompañamiento que el sector productivo recibe de Bancor y la creación de parques industriales. Teníamos nueve parques industriales al 2019 y ahora los parques llegaron a 40.

¿Cómo se encuentra el entramado productivo después de la recesión de la gestión 2015-2019, la pandemia y la recuperación del 2021?

La macroeconomía impacta directamente y tuvo una serie de fluctuaciones en ese período. Impacta porque no hay un proceso de desarrollo productivo integral para toda la provincia, para todo el país, sino que hay un creciente endeudamiento de la Argentina; además, faltante de dólares, lo cual hizo que se cerraran las importaciones en los últimos tiempos, que lo estamos sufriendo en estos momentos también, y que hace que los bienes de capital que requieren las empresas para exportar más no los puedan tener. Sin dudas de que hubo un momento en que hubo una apertura mayor de las importaciones y eso permite que las empresas se puedan capitalizar. No hay posibilidades de exportar sin previamente importar bienes de capital para que las empresas puedan expandir su capacidad productiva. Estos cuellos de botella han condicionado el crecimiento de Argentina y Córdoba.

Córdoba exporta maní, maquinaria agrícola y algunos commodities a los territorios hoy en conflicto. ¿Cómo afecta la guerra ruso-ucraniana a esos sectores?

Hicimos mucho durante estos años para ingresar a nuevos mercados, particularmente a Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Lamentablemente esto impacta y mucho. En diciembre hicimos una misión comercial a Ucrania en donde habíamos logrado arribar a buenos acuerdos que no se pueden implementar por el conflicto. Ucrania tiene características muy parecidas a la Argentina, teníamos una gran expectativa en el desarrollo de todo lo que tiene que ver no solo con aceite de soja sino también con la maquinaria agrícola y ahora se ve dificultada por la guerra. Pero también por la política del gobierno nacional de seguir aumentando las retenciones a este tipo de productos que tienen valor agregado como es la harina de soja y aceite de soja.

¿Existe la posibilidad de redireccionar esos despachos en el corto plazo?

Hoy el mercado interno está tomando esos despachos porque hay una evolución importante en el precio de los commodities, que hace justamente que las empresas puedan vender en el interior lo que tenían comprometido en las ventas al exterior (NdR: refiere a maquinaria agrícola demandada por el agro). No sabemos cuánto durará ese tiempo. Las empresas no quieren perder ese mercado, han hecho un gran esfuerzo, han generado un gran compromiso en relación a los acuerdos con las distintas empresas que importan.

¿Cómo trabajan desde aquí con el Ministerio de Producción de Nación?

Trabajamos articuladamente. Nuestra relación es cordial y absolutamente institucional como corresponde a dos ministerios que son estratégicos en el desarrollo y la generación de empleo. No compartimos muchas políticas que se toman fundamentalmente desde otros ministerios que impactan también en el sector industrial, como ocurrió con la medida que tomó el Ministerio de Agricultura hace días. Sin dudas que esto se ve afectado por la baja capacidad de dólares que hoy tiene el Banco Central para acompañar la importación de productos esenciales que hacen a la posibilidad de la industrialización para la exportación de nuestros productos. En ese sentido, creo que en el acuerdo con el Fondo está previsto que haya un ingreso de unos 5 a 7 mil millones de dólares al Banco Central y esperemos que esto, rápidamente, pueda desestructurar este enorme freno que hay de las importaciones de productos esenciales que afecta la necesidad de nuestras empresas de seguir produciendo.

Entiendo que el reporte Radar es insumo para elaborar y definir políticas públicas precisas. En función de lo recogido, ¿qué tipo de política estaría necesitando la industria para ganar competitividad?

Sin duda que la macroeconomía siempre incide al desarrollo productivo de un país. Pero hay muchas cosas por hacer; fundamentalmente, uno de los problemas estructurales que tiene la Argentina es el financiamiento del sector pyme. Aquí hay una actitud histórica del sector financiero (o inclusive, desde los sectores que están vinculados a los distintos gobiernos, en las diferentes etapas de la argentina) que no asisten con crédito para capitalizar a las empresas. Es necesario que las empresas puedan renovar sus bienes de capital, su tecnología e innovación técnica… Y no pueden hacerlo si las tasas de interés que fija el Banco Central tienen una misma relación con las tasas que tiene que pagar un empresario pyme al momento de capitalizar su empresa.

Otro factor tiene que ver con la posibilidad de que las empresas ganen mercados externos, para lo que estamos trabajando mucho. También en que podamos tener una matriz productiva Córdoba 2030, con la previsibilidad que realmente requieren los empresarios y el sector. Y me parece que Córdoba en ese sentido es punta. Y muchas veces vienen economistas y referentes de la visión porteña de la Argentina a tratar de buscar la plataforma Córdoba para dar respuestas que cuando fueron gobierno no la tuvieron para los sectores productivos. En eso Córdoba marca una diferencia.

