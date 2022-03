Recomendaciones para encontrar un buen libro para la infancia

Especial para La Nueva Mañana

La idea de que leer es algo bueno está, en general, bastante aceptada (y acertada). Difícilmente alguien podría opinar lo contrario. Podrían algunos decir que les resulta aburrido o que en realidad no está entre sus principales intereses pero hay bastante consenso en que la lectura es importante. Las razones son variadas y mucho se ha dicho al respecto. La lectura (al igual que otros medios) nos permite conocer, informarnos y formarnos, pero la lectura literaria, permite acceder a otros horizontes. En las palabras de María Teresa Andruetto “Un buen libro es un libro que nos transforma” porque permite encontrarnos con nosotros mismos.

Por estas mismas razones, cuando se habla de la importancia de la lectura en los más jóvenes, en los libros para la infancia, el consenso es prácticamente unánime. Es por eso que, en las librerías, en las ferias de libros, en los blogs especializados siempre hay madres, padres, abuelos, tías, madrinas, etc… que buscan un buen libro para regalarle a un niño o niña en cuestión. La pregunta siempre comienza con un “¿Qué me recomendarías para…?” y allí se da lugar a un cuestionario para dar con el perfil del lector en cuestión.

Es bueno, entonces, repasar algunas recomendaciones para dar con un buen libro que pueda atrapar en la lectura a los más pequeños.

Consultá a tu librero o bibliotecario amigo

Cruzarse con un especialista en mediación lectora no es algo que esté al alcance de todo el mundo, pero hay siempre un buen consejo en el librero o el bibliotecario especializado. Aquel que conoce bien su fondo editorial, el que sabe qué libro puede llegar a producir el tan ansiado amor a la lectura.

La lectura es cosa seria

Los textos que sobreexplican las acciones o, por el contrario, aquellos que son demasiado encriptados, tienden a sobreestimar al lector por un lado y por el otro lo excluyen. Un argumento demasiado lineal o extremadamente enmarañado puede aburrir o volverlo inaccesible.

Además, las ilustraciones ayudan a generar capas de sentido aportando algo extra a la narración. Las ilustraciones conforman otro lenguaje con sus propias reglas. Aprender a “leer las ilustraciones” e incorporarlas teniendo en cuenta su importancia aportan a una experiencia de lectura más completa.

Libros con dibujitos y libros sin dibujitos

Hay libros sólo con textos, hay libros ilustrados y hay libros sólo con ilustraciones. La oferta es variada: novelas, libros álbum, historietas, novelas gráficas, cuentos, poemarios, libros objeto, etc. Ninguna de estas opciones es mejor que las otras. Que tenga dibujos no lo hace inadecuado para jóvenes o adultos. Es típico escuchar a algunos adultos que quieren que su hijo lea “libros en serio, sin dibujitos”. Un buen libro será bueno si genera en el lector la pasión por la lectura y las ilustraciones pueden ser un medio eficaz para lograrlo.

No ir siempre a lo seguro

Un buen libro tiene un estilo de narración que se destaca. No es lo mismo contar de un modo o de otro. Un buen escritor, poeta o ilustrador van a ofrecer libros desafiantes, distintos, sorprendentes. Un buen libro siempre deja al pequeño lector con preguntas para sí mismo y para los demás y siempre, siempre, siempre, provoca las ganas de otro más o de volver a leer el mismo libro una y otra vez..

Un buen libro no tiene edad

Es habitual encontrar que algunas editoriales recomiendan edades para el libro en cuestión. Esto no debe nunca tomarse al pie de la letra. La edad designada puede guiar pero también nos puede alejar de una lectura excelente.

Alejarse de las franquicias y merchandising

Hay miles de propuestas basadas en libros cuyo valor es generar productos relacionados a una película o serie televisiva. Por lo general estos libros carecen de valor literario porque no es esa su finalidad. Distinto es, claro está, las novelas, cuentos o los cómics en los que se basan muchas creaciones fílmicas.

Un “libro para…” no es la mejor opción

Hay mucho publicado “para ir a dormir”, “para comer saludable”, “para ir al baño solito”, etc… Son libros muy solicitados por los progenitores para tratar de cambiar algún hábito. Difícilmente encontremos algo de valor literario en estos productos y, para colmo, tampoco logrará cambiar esos hábitos. Menos aún un libro de este tipo conseguirá interesarle al niño en cuestión.

Nada bueno se obtiene obligando a leer

Nadie debe verse forzado a leer. Se tiene que crear el gusto por la lectura a partir de un buen libro, nunca a partir de una obligación. Por eso a veces las tareas de lengua pueden acabar volviendo un buen libro en algo odioso. Hay que propiciar momentos para la lectura que pueden ser compartidos o en solitario. En voz baja o en voz alta. Pero siempre desde unas ganas y una curiosidad genuinas.

Escuchar a las niñas y a los niños

Este punto es muy importante. En consonancia con el punto anterior, la imposición de un título por sobre los gustos e intereses de los pequeños lectores pueden alejarlos de la lectura. Cada persona tiene sus intereses y seguro que habrá algún libro que pueda captar su atención por su contenido, por su estilo, por las ilustraciones, por su forma o por su género. Ese libro que llama su atención y que no está dentro de lo que el adulto responsable cree que debería leer puede ser la puerta de entrada al mundo apasionante de la lectura. No hay que desestimar nunca la opinión de los más pequeños.

No desanimarse

Esto también es fundamental. Después de mucho esfuerzo y de encontrar libros que sean muy recomendados por los especialistas puede suceder que no los quieren leer. No todos los libros son para todos y puede ser que un libro hoy no interese pero quizás mañana pueda tener su oportunidad. O simplemente no fue la elección adecuada para ese momento. Hay que seguir buscando y hay que propiciar el encuentro con la lectura. La oferta es muy extensa y variada entre autores reconocidos y noveles, entre editoriales grandes y pequeñas, entre obras clásicas y novedades disruptivas. El libro que están buscando está ahí, esperando encontrarse con el pequeño lector o lectora y seguro que lo va a encontrar.

