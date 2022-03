Farré no cuenta con Barinaga de cara al partido ante Chaco For Ever

El lateral derecho padece un cuadro gripal y no estará el sábado ante Chaco For Ever. El resto, sin cambios. De acuerdo a los ensayos tácticos sería Gabriel Compagnucci su reemplazante.

En Belgrano, el DT Guillermo Farré tendrá una baja en el equipo de cara al partido del sábado ante Chaco For Ever por la Primera Nacional, ya que el lateral derecho Juan Barinaga no estará presente a causa de un fuerte estado gripal. De esta forma no podrá repetir la formación que viene de superar a San Martín de San Juan.

De acuerdo a los ensayos tácticos en los entrenamientos, sería Gabriel Compagnucci su reemplazante. Otro nombre que suena para esa vacante es Ulises Sánchez, de gran rendimiento ingresando desde el banco de suplentes esta temporada. El resto del equipo no sufrirá modificaciones.

Entonces, de no mediar ningún inconveniente, la formación titular sería con Nahuel Losada; Compagnucci, Diego Novaretti, Wilfredo Olivera y Gastón Oliver; Bruno Zapelli, Santiago Longo, Hernán Bernardello y Mariano MIño; Pablo Vegetti y Fabián Bordagaray.