Hernán Bernardello: "No me quería retirar por las lesiones"

El volante de Belgrano Hernán Bernardello ya luce recuperado de sus lesiones de rodilla que le quitaron continuidad y a base de minutos de juego, logró volver a la titularidad, el partido pasado ante San Martín de San Juan.

Conforme con su rendimiento y con ser tenido en cuenta el DT Guillermo Farré, comentó: "Siempre busco lo mejor para mí y para el equipo. No sentí dolores y sumado que el equipo tiene ese funcionamiento que pretende el entrenador, me siento a pelno. Somos un grupo grande y con muchas variantes. Yo no quería dejar el fútbol por lesiones, hoy estoy feliz y disfrutando de este presente", declaró el ex Newells en el programa "La mesa del fútbol" en Radio Pulxo.

"Hay veces que van a quedar jugadores afuera que pueden ser titulares en otros equipos. El que no esta siempre tiene que estar preparado. En un torneo largo como este es bueno tener un plantel largo y competitivo. Los cambios en los partidos están funcionando muy bien y eso habla del buen plantel que tenemos", agregó Bernardello.

Con relación a la performance de Belgrano, comentó:" Mantuvimos una base del año pasado y eso es muy bueno. Sumado que los refuerzos que llegaron se acoplaron bien al grupo. Hoy lo que menos minutos suman son lo que mas tiran para adelante. Estar primeros da mucha confianza".

De cara al partido del sábado del "Pirata" frente Chaco For Ever, subrayó: "El partido del sábado con Chaco es una linda prueba porque se hacen fuerte. Intentaremos imponer nuestro juego y hacernos fuerte. El partido con San Martín de San Juan fue un buen partido de nosotros. Logramos hacer un buen juego y lograr esa identidad que queremos".

Para cerrar, añadió: "Hoy el equipo es irregular pero va encontrando el funcionamiento que queremos el entrenador y nosotros los jugadores".