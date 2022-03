"El asesinato de Nora debe analizarse en contexto de violencia de género"

(Foto by Eugenio Agostini)

"Si Nora descansa en paz, la mujer como género va a descansar en paz", sentenció el fiscal Rivero (Foto by Eugenio Agostini)

En su primera intervención, durante el inicio de la segunda audiencia del juicio que se lleva adelante en los Tribunales de Río Cuarto, para esclarecer el asesinato de Nora Dalmasso, perpetrado en noviembre de 2006; el fiscal de Cámara Julio Rivero exhortó a los integrantes del jurado popular a entender al crimen en un contexto de violencia de género.

Interpreta Rivero que, pese a que la figura de "femicidio" fue incorporada recién en 2012 dentro del sistema jurídico argentino, el homicidio de Nora Dalmasso se enmarca dentro de un contexto de "reparto inequitativo de roles, impuesto por el machismo patriarcal". Y esgrimió el fiscal que Nora Dalmasso fue víctima no sólo de quien le dio muerte, sino también de otros asesinatos: "Mediático, social, punitivo, con ensañamiento y alevosía".

Sentenció que cuando se compartían fotos de la víctima y cuando circulaba la frase "Yo no estuve con Norita" se la seguía matando.

Hablándoles a los integrantes del jurado popular, dijo Rivero que "hace 15 años que Nora Dalmasso no descansa en paz". En ese sentido, afirmó que "si Nora Raquel Dalmasso descansa en paz, la justicia va a poder descansar en paz y el Poder Judicial va a poder descansar en paz".

Y retomando la perspectiva de género, refirió: "Si Nora descansa en paz, la mujer como género va a descansar en paz".

Con respecto al asesinato, propiamente dicho, el fiscal adelantó que intentará probar que a Nora Dalmasso la mató en la cama de su hija Valentina una sola persona, a quien la víctima no llegó a reconocer. También que esa noche la víctima no esperaba a nadie y que fue sorprendida por su asesino, quien la mató a traición.

En su exposición, el fiscal también afirmó que “Nora no supo quién la mató. Nunca se va a saber quién la mató. Esa noche no esperaba a nadie, y menos la muerte, porque si hubiese esperado la muerte se hubiese arreglado”, dijo en referencia a los testimonios de amigas de la víctima, quienes aseguraron que Dalmasso era "muy coqueta".

Finalmente, aseguró que el asesino no era un psicópata sexual y que no le hizo falta forzar ninguna puerta para ingresar a la vivienda; y también que el móvil del crimen no fue sexual ni en ocasión de robo.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

