Djokovic espera autorización sanitaria de EEUU para poder jugar en Indian Wells

Los cuartos de final proyectados en el M1000 de #IndianWells según la clasificación:



🇷🇺 Medvedev vs. Tsitsipas 🇬🇷

🇪🇸 Nadal vs. Ruud 🇳🇴

🇮🇹 Berrettini vs. Zverev 🇩🇪

🇷🇺 Rublev vs. Djokovic* 🇷🇸



*Aún no se sabe si Djokovic participará. pic.twitter.com/CcY1yuVwPT