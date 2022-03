Fassi aguarda mientras a Hoyos ya le rumorean candidatos a reemplazarlo

El DT albiazul se juega una parada clave para su continuidad. Fuentes indican que no seguirá mucho tiempo. El presidente es de respetar procesos, ¿respetará su metodología?

Los rumores no cesan en barrio Jardín con relación a la continuidad del DT Ángel Hoyos en Talleres, con aroma a ciclo acabado y donde el clima luce bien adverso desde el vestuario y ya con algunos potenciales candidatos en danza.

Sería el primer caso desde el arribo del presidente Andrés Fassi en el albiazul donde interrumpiría el proceso de un entrenador. El sábado, ante San Lorenzo, parece ser la última escala donde solo sirve ganar. Y con el duelo de Copa Argentina a la vuelta de la esquina más la Copa Libertadores a iniciar a principios de abril.

Desde 2015 los técnicos fueron apenas tres: Frank Kudelka, Juan Pablo Vojvoda y Alexander Medina. ¿Será de apenas seis partidos la etapa de Hoyos en Talleres? Andés Fassi es de dar tiempo y respetar los procesos, no obstante esta vez luce muy solo. Es que el vestuario luce inconforme, con algunas lesiones y otros malestares que solo aportan toxicidad. Y siempre en estos contextos la salida del DT es el máximo fusible.

¿Quienes suenan como sustitutos? Un nombre del riñón albiazul es Pablo Guiñazú, aunque no cuenta con experiencia suficiente. Fue asistente del "Cacique" Medina y suele repartir su tiempo en Paraguay y Uruguay, su única aventura fue dispar en Atlético Tucumán, no obstante cuenta con respaldo del hincha, con espaldas para soportar los primeros embates.

¿Gustavo Coleoni? No figuraba en el radar pero por conocimientos no está descartado, de todas formas Fassi apunta a otro perfil ¿Gabriel Heize? Es un apellido de fuste y de gran carácter, pero en principio caro y no tan accesible. ¿Luis Zubeldía? Apunta a seguir en el exterior. Diego Flores, hoy en Godoy Cruz, es el ideal para sus pretensiones aunque luce con contrato vigente y buscará respetar ese convenio. ¿Hernán Crespo? Un deseo en voz alta nada más.

Hoyos luce muy solo, sin mucha banca de un vestuario dividido, aunque no es el único responsable. Este presente es consecuencia de un armado tardío del plantel, de un DT que llegó a pocos días de debutar y donde la vara quedó muy alta tras la final de la Copa Argentina.

Si cae ante San Lorenzo, se presume que Andrés Navarro, DT de la Reserva, dirigiría ante Mitre de Santiago del Estero en Salta, por Copa Argentina, teniendo en cuenta la proximidad. Pero Fassi es de respetar procesos, de bancar decisiones y apostar.

Tampoco se deja llevar por la presión del hincha y la temperatura elevada de las redes sociales. De todas maneras la historia no tiene su última palabra dicha pero que el sábado con San Lorenzo se juega una etapa crucial.

