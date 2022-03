“Es la única alternativa de Argentina para hacer frente a los vencimientos"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró este lunes que “la única alternativa que tiene Argentina para hacer frente a los vencimientos" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “es mediante un programa que redunde en la concreción de ese financiamiento”.

“No se está agregando ni un solo dólar a la deuda que se tomó en el programa stand by”, dijo Guzmán al presentar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el FMI ante el Plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Finanzas, de la Cámara de Diputados.

“Hoy Argentina enfrenta una situación de gran potencial desestabilizador que es la deuda con el FMI, su carga, y la secuencia de vencimientos”, explicó Guzmán ante un centenar de representantes de la Cámara Baja.

Argentina “no cuenta con los recursos para hacer frente a los vencimientos del programa stand by de 2018” unos US$ 44.500 millones. Esta falta de divisas “pone en clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en tiempos muy próximos, este mes”, advirtió el ministro.

Guzmán apuntó a la necesidad de “tener mayor autonomía en las políticas económicas” , y para ello “se definió (como parte del programa) como primer objetivo de acumulación de reservas internacionales que para el año 2022 es de US$ 5.800 millones; para 2023 de US$ 4.000 millones y para 2024 es de US$ 5.200 millones”.

“Para que haya estabilidad macro en Argentina es necesario contar con más reservas. Esto nos permitirá seguir en la senda de la recuperación económica, generación de empleo y atacar los problemas sociales más acuciantes, como el problema de la pobreza”, aseguró el ministro.

“Lo que se negoció es un acuerdo que tiene como base un programa que incluye un conjunto de compromisos de política, de condiciones que desde la perspectiva del gobierno nacional son consistentes con los objetivos económicos y sociales a los que estamos apuntando de generar trabajo y empleo, mayor dinamismo productivo, ayudar a fortalecer estabilidad económica y poder atacar nuestros problemas sociales y, desde el punto de vista macro, atacar lo que hoy es el principal objetivo de política macroeconómica del gobierno que es (atacar) la inflación”, aseguró Guzmán ante los diputados.

EXPOSICIÓN DE @MARTIN_M_GUZMAN EN EL CONGRESO



Se presentará a las 14 hs. en Comisión de @DiputadosAR para dar detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que busca reemplazar el fallido programa de 2018.



Transmisión: https://t.co/j2SCnVkvbV — Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) March 7, 2022

En otro tramo de su exposición, el ministro dijo que en el acuerdo alcanzado “no hay una filosofía en la cual el Estado cumple un rol que daña, en lugar de ayudar a las posibilidades de desarrollo económico y social”.

“La forma concreta en que eso se refleja en el acuerdo es que no hay ninguna reforma que implique quita de derechos. No hay reforma previsional, la actualización de los haberes jubilatorios se seguirá rigiendo sobre la base de la ley vigente, aprobada y sancionada el año anterior, y no hay ninguna reforma laboral”, enfatizó Guzmán.

A renglón seguido, el funcionario destacó el rol del Estado “para que en Argentina haya estabilidad macro y eso permita seguir en la senda de la recuperación económica, generación de empleo y atacar los problemas sociales más acuciantes como el problema de la pobreza”.

“El primer objetivo desde la política macro es poder ayudar a apuntalar la recuperación económica en curso con el Estado jugando rol para ello a partir de una política fiscal que es moderadamente expansiva, y al mismo tiempo, poder atacar un segundo objetivo que es el de contribuir a un desarrollo más virtuoso en el mediano plazo”, señaló.

Por todo esto, el programa conjuga “una política de gasto real, creciendo de forma moderada, a lo largo de todo el periodo junto a una reasignación de la utilización de los recursos del Estado, buscando seguir potenciando el crecimiento de la inversión en los segmentos que consideramos que más ayudan a tener una económica más dinámica”.

Por último, dijo que desde lo fiscal “apuntamos a seguir estableciendo un camino de fortalecimiento del crédito, y profundizar un camino tan necesario del fortalecimiento de nuestra moneda. Por ello es importante poder ir bajando, reduciendo el déficit fiscal, de modo de depender menos del endeudamiento y depender menos de la emisión monetaria”.

Fuente: Télam

