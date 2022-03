Llaryora dio inicio al ciclo lectivo en una escuela cerrada por 15 años

Se trata del establecimiento “Dr. Antonio Sobral”, de barrio Parque del Este, ex Sangre y Sol, reabierta ahora por la actual gestión.

Este miércoles el intendente Martín Llaryora inauguró el ciclo lectivo en el establecimiento “Dr. Antonio Sobral”, de barrio Parque del Este, ex Sangre y Sol, reabierta luego de 15 años, por la actual gestión.

El Municipio encaró para este año un ambicioso plan de estudio que se llama Piensa, para que los niños y niñas incorporen en su currícula la enseñanza de programación, robótica e inglés. El objetivo es darle las mismas oportunidades educativas a todos los niños que se forman en las escuelas municipales, respecto a sus pares que lo hacen en las privadas de nuestra ciudad.

Es por ello que el año pasado comenzaron las primeras 12 escuelas con esta modalidad de estudio y este año se suman otras 23, totalizando 35 establecimientos que tendrán en este período esta nueva curricula.

Así, el inicio del nuevo ciclo lectivo marca la consolidación y crecimiento del Programa de Innovación en la Enseñanza y Aprendizaje (PIEnsA). La iniciativa es una de las innovaciones que la gestión del intendente Llaryora impulsa en el sistema educativo con el objetivo de promover nuevas formas de enseñar más ciencias, matemática, lengua, idioma, robótica, programación y artes.

Una de esas escuelas es la “Dr. Antonio Sobral”, de barrio Parque del Este, ex Sangre y Sol, que fuera reabierta por la Municipalidad de Córdoba en diciembre pasado, luego de 15 años sin actividad áulica debido al cierre impuesto en el año 2007.

En la oportunidad se procedió además a la apertura de la sala anexa del Jardín Maternal Ignacio Garzón, de manera que más de 50 niños podrán completar el jardín y primaria en la misma institución.

La reapertura requirió una inversión de $5.000.000 para el reacondicionamiento del edificio, la compra de nuevo mobiliario y de recursos tecnológicos.

Llaryora destacó la trascendencia del acto porque esta institución abrió sus puertas tras 15 años sin clases. “Era necesario volver a esta escuela, este fue un compromiso que asumimos apenas iniciamos la gestión, lamentablemente esta era una postal más de una ciudad que estaba abandonada, en la desidia”, reflexionó el intendente.

En ese sentido, recordó que la Municipalidad la Provincia ejecutan la obra de pavimentación del Camino a Chacras de la Merced, beneficiando a más de 1.700 familias que habitan en el sector y facilitando el acceso de los alumnos a la institución. Esta arteria, "estratégica" para unir Malvinas Argentinas y Ciudad de Córdoba tiene una inversión conjunta de ambos gobiernos de $400 millones.

Además, el Intendente entregó una plaqueta de reconocimiento a la docente Mónica López, quien se hizo cargo del cuidado de la escuela durante los años de cierre: “Es muy emocionante y destacable, porque ella la cuidó cuando el Estado no lo hacía” destacó Llaryora.

“En 2007 estas paredes enmudecieron, sin timbre, sin niños, sin risas”, recordó la vicedirectora del establecimiento, María José Barragán, quien al mismo tiempo destacó la decisión “del señor intendente, quien supo reconocer la necesidad de reabrir esta escuela. Su acción, su intervención, ha sido de lo más oportuna”.

La reapertura de la escuela Dr. Antonio Sobral se enmarca en el plan de inversiones sin precedentes que el Municipio lleva adelante en el sistema educativo municipal. Se trata de más de 600 millones de pesos entre las obras de construcción de 51 nuevas aulas –16 finalizadas y 34 en ejecución - y un jardín, la mejora en la conectividad de todas las instituciones y la compra inédita de equipamiento informático, de programación y robótica de última generación destinada a docentes y alumnos.

“Estamos felices porque también hoy tenemos la satisfacción de volver a una presencialidad plena y cuidada. Quiero agradecerles a los docentes por el esfuerzo que han hecho para sostener la trayectoria educativa los últimos dos años. Además, este año haremos énfasis en lengua y matemática, sin descuidar los aprendizajes imprescindibles de otras áreas de conocimiento y garantizando una presencialidad plena para recuperar los aprendizajes no alcanzados durante la pandemia”, explicó a su turno el secretario de Educación, Horacio Ferreyra.

El viceintendente, Daniel Passerini, expresó su beneplácito no sólo por la apertura de este edificio escolar, sino también por la potencialidad que tienen para los educandos acceder a la robótica y programación: "Conozco bien la historia de este sector de la ciudad y sé lo que significaba no tener acceso al sistema educativo. Aulas nuevas, servicios educativos nuevos, posibilitar que nuestros niños accedan a una mejor educación es muy importante. La decisión de esta gestión que encabeza el intendente Llaryora de que haya recursos económicos para la educación pública, habla a las claras cuando uno no promete, sino que se compromete”.

Además, todos los Jardines Maternales incorporarán de manera gradual y progresiva el

espacio de música a sus propuestas educativas y las Escuelas podrán sumar en el campo de la educación artística o jornada extendida danza y teatro como nuevos lenguajes artísticos.

Al mismo tiempo, continuará la ejecución del programa de alimentación escolar e indumentaria, como así también el de Niñez saludable de control de la infancia sana, para garantizar el derecho a la salud y actuar a tiempo en caso de ser necesario, llegando al 100% de los alumnos.