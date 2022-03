Ciclo lectivo 2022: todo lo que hay que saber para el inicio de clases

En el marco de los preparativos para el inicio del ciclo lectivo 2022, que comenzará el próximo 2 de marzo, el Ministerio de Educación de la provincia recordó el protocolo a implementarse en las escuelas lo que permitirá a cada una de las comunidades educativas sostener aulas seguras.

En la provincia de Córdoba no se exigirá pase sanitario para acceder a la educación. Sin embargo, es importante destacar que "se requiere el compromiso de todas las familias para garantizar la presencialidad plena y a las escuelas como espacios cuidados, iniciando o completando los esquemas de vacunación correspondientes en cada caso, tanto para estudiantes y docentes como para no docentes y miembros de los grupos familiares", indicaron desde dicha cartera.

En este sentido, y según el protocolo de prevención de COVID-19 vigente para este año, conocer las claves para que la escuela y sus aulas sean un entorno seguro, cuidado y saludable es primordial: la vacunación, el buen uso del barbijo, la higiene de manos, así como disponer de espacios limpios y ventilados son los pilares a sostener entre todos y todas.

Calendario escolar

El inicio de clases en los distintos niveles y modalidades de la Educación General Obligatoria será el 2 de marzo y el receso escolar invernal será entre el 11 y el 22 de julio. En tanto que, la finalización del ciclo lectivo será el 19 de diciembre de 2022.

Los estudiantes que no completaron sus aprendizajes en diciembre del 2021, desde el 17 y hasta el 25 de febrero se encuentran realizando el “período de intensificación de aprendizajes”.

Conocé todas las fechas del ciclo lectivo 2022:

Córdoba iniciará las clases el 2 de marzo

Ambientación

El 24 y 25 de febrero tendrá lugar el período de ambientación de estudiantes que ingresan por primera vez al nivel inicial, primario y secundario.

Exámenes en secundaria

Entre hoy 21 y el 25 de febrero tendrán lugar los exámenes previos y libres equivalentes en el nivel secundario según la modalidad dispuesta por cada institución.

Certificado médico

Mediante la resolución N°106/13 del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, se establece la obligatoriedad de presentar el Certificado Único de Salud (CUS) hasta el 13 de mayo para ingresantes a cada uno de los niveles obligatorios de educación.

Aquellos estudiantes que ya se encuentran cursando su escolaridad, lo deben presentar renovado una vez por año, preferentemente en el mes del cumpleaños.

Este documento lo debe completar un médico matriculado.

Cabe destacar que para el solo efecto de realizar el trámite de la matriculación definitiva se deberá presentar el Informe de Salud Anual, que es una declaración jurada que deberá llenar un familiar a cargo.

Conocé dónde podés tramitar el CUS:

Certificado Único de Salud: hay tiempo hasta el 13 de mayo para presentarlo

Pago de cooperadora y aranceles

Los pagos que se realizan a las cooperadoras escolares son y deben ser voluntarios sin excepción y no constituyen un requisito excluyente para las inscripciones de los alumnos. En ese sentido, el no pago de la matrícula por parte de las familias de los alumnos no es –ni puede ser– impedimento para que los niños, niñas y jóvenes sean inscriptos en las escuelas públicas de gestión estatal.

En aquellos casos en los que se niegue la inscripción a los estudiantes, los padres pueden dirigirse a las direcciones de nivel correspondientes: Inicial y Primario en Santa Rosa 751, o al teléfono (0351) 446 2400; Secundaria Orientada o Técnica en Humberto Primo 467 o a los teléfonos (0351) 433 2342 ó 4331985, respectivamente, y en Salta 74 2do. piso para instituciones educativas de que dependan de Superior.

Asimismo, el Ministerio de Educación reconoce la tarea que las cooperadoras escolares desempeñan, ya que contribuyen al funcionamiento cotidiano de los establecimientos educativos estatales, con el aporte y el trabajo de padres y docentes.

Boleto Educativo Gratuito

Se encuentran abiertas las inscripciones para tramitar el BEG a través del «Formulario Único de Postulantes» en la página del Ciudadano Digital nivel 2.

Para acceder a más información sobre cómo tramitar el boleto, ingresar a este link.

Por consultas, los canales de atención son los siguientes: llamando 0800-888-1234 de Atención al Ciudadano de lunes a viernes, de 8 a 20 horas; a través de WhatsApp únicamente para mensajes de texto al 351-2010651, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Matrícula definitiva

Nivel inicial y primario: 17 al 25/02/22, Matrícula definitiva para estudiantes de 2° a 6° grado.

Nivel secundario: 17 al 25/02/22, Matrícula definitiva para estudiantes de 1° a 6° año.