Putin puso en alerta a las fuerzas nucleares antes de hablar con Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dispuso hoy poner en estado de "alerta máxima" a las denominadas Fuerzas de Disuasión del ejército de su país, que son aquellas que manejan armamento nuclear, en una seria amenaza en el marco del conflicto bélico en Ucrania.

"Estimados colegas, pueden ver que no solo los países occidentales están tomando acciones hostiles contra el país en el ámbito económico, como sanciones ilegítimas, sino también los altos funcionarios de los principales países de la OTAN permiten declaraciones agresivas contra nuestro país, por lo cual ordeno al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor a poner las armas de disuasión del Ejército ruso en modo especial de servicio de combate", advirtió Putin reportaron medios de comunicación rusos.

La amenaza de un potencial ataque nuclear llegó luego de cuatro días del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, en la cual todavía siguen en pie la capital Kiev y Jarkov, la segunda ciudad en importancia.

Por su lado, Estados Unidos relativizó el alcance de la amenaza rusa.

"Este es un patrón del presidente Putin que hemos visto a lo largo de este conflicto: fabricar amenazas que no existen para justificar más agresiones", afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a la cadena ABC.

En tanto, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, advirtió que la puesta en alerta de las fuerzas nucleares rusas tiene por objetivo "presionar" a Ucrania, no obstante, afirmó que su país "no capitulará" ante Moscú.

En una conferencia virtual, además de denunciar el "intento de disuasión" mediante la fuerza nuclear por parte de Rusia, lanzó: "No nos rendiremos, no capitularemos, no cederemos un solo palmo de nuestro territorio".

Moscú posee el segundo arsenal de armas nucleares del mundo y un enorme arsenal de misiles balísticos que constituyen la columna vertebral de las fuerzas de disuasión del país.

