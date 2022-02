Los reflejos de Herrera y la prestancia de Pérez, lo mejor de Talleres

Las apariciones de Guido Herrera para salvar a su arco más la solidez habitual de Rafael Pérez para controlar los embates de Patronato, fueron los únicos argumentos de Talleres en el empate en Paraná. Poco más para destacar en el descalabro táctico de Hoyos.



Guido Herrera: (7) En un flojo partido del equipo, tapó un mano a mano, desvió un remate y se recompuso de una mala salida para evitar el gol en su arco.

Julián Malatini: (5) No encontró su lugar en la cancha, de todas maneras no ameritaba su salida en el entretiempo.

Ramiro González: (4) No aporta en la salida ni en solvencia, igual se fue mal expulsado.

Rafael Pérez: (7) El único que da la cara en el equipo. Solidez defensiva y personalidad en los momentos complicados.

Ángelo Martino: (5) Lejos de su nivel, nunca se proyectó y perdió con García en el primer tiempo.

Fernando Juárez: (5) Bien en la presión, le cuesta empezar a crear, juega mucho para atrás.

Rodrigo Villagra: (6) El más parejo de un mediocampo desdibujado. Bien para achicar.

Matías Esquivel: (5) La única jugada de algo de peligro de Talleres nació de sus botines, en el primer tiempo. Otro que fue reemplazado sin respuestas.

Juan Méndez: (5) No está acostumbrado a jugar de enganche, se chocó con el triple cinco. Desmotivado.

Héctor Fértoli: (5) Se sigue esperando más de su juego, no es referente y bandera en el juego.

Ignacio Lago: (5) No llegó a inquietar a la defensa. En soledad no pudo generar peligro. Mejoró con Godoy.

Matías Catalán: (6) Actitud para cambiar su imagen. No acompañó la expulsión de González.

Matías Godoy: (5) Entusiasmado para marcar y presionar, en una acción pareció que le metieron penal con un empujón

Christian Oliva: (5) no fue enlace ni creador, aportó en la marca.

Francisco Álvarez: (5) Entró para equilibrar, se acomodó bien con Pérez.

El DT

Ángel Hoyos: Ante la baja de última de Garro apostó a Méndez que hace tiempo no juega de enganche y el juego nunca apareció. Lagos fue absorbido y nunca aparecieron las respuestas con los ingresos de Oliva y Godoy. Innecesario cambio de Malatini. El "triple cinco" nunca se asentó y no pateó el equipo al arco.

