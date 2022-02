Liliana Monteros es la nueva entrenadora de Huracán de barrio La France

Hubo pruebas de jugadoras en el "Luminoso" y la DT destacó "la concurrencia masiva de niñas y adolescentes que quieren aprender y que antes no tenían esta posibilidad".

Los equipos femeninos de la Liga Cordobesa están armando sus planteles para la nueva temporada. Y en ese marco hace unos días se confirmó que Huracán de barrio La France tiene nueva entrenadora. Se trata de Liliana Monteros.

La flamante técnica convocó en los últimos días a pruebas de jugadoras para los distintos planteles que se están conformando en la institución "Luminosa".

"Me encontré con un plantel de pocas jugadoras para Primera División, dado que el club se encontraba, con cambios de directivos y una nueva comisión. La nueva comisión directiva del club Huracán, junto al presidente Sergio González y el DT de Primera división del masculino, David Ocon, se pusieron en contacto conmigo para darle continuidad al plantel y rearmarlo", le contó Monteros a LA NUEVA MAÑANA.

Liliana Monteros estuvo dirigiendo en la última temporada a Villa Siburu. Pero, además posee una larga experiencia. En el 2017 estuvo al frente del plantel femenino de Banfield de Córdoba. No obstante, su pasión por dirigir equipos viene de hace años, empujada por su papá Miguel Ángel “Cacho” Monteros. Aparte de Banfield entró grupos independientes, fuera de clubes, equipos de fútbol 11, fútbol 7, fútbol 5 en torneos comerciales; también a equipo de niños.

En ese marco, la entrenadora egresada de ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino) consideró: "Me encuentro sorprendida con cierto cambio culturales y sociales, llevo muchos años en este deporte del fútbol femenino y he notado cambios abruptos en cuanto a elecciones de deportes (como es este caso el fútbol) la concurrencia masiva de niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años que quieren aprender y que antes no tenían esta posibilidad".

Hasta el momento, confirmado, los planteles femeninos con cuerpos técnicos encabezados por mujeres en la Primera de la Liga Cordobesa son: Argentino Peñarol (Estefania Lambur), Universitario (Tana Gandino), Barrio Parque (Nahir Álvarez), Huracán (Liliana Monteros) y Belgrano (Ayelén Bruno).

Monteros, que estará acompañada de la Preparadora Física Lisette Sánchez y el utilero Gonzalo Heredia, expresó su alegría y afirmó que este nuevo desafío "significa construir más espacios en este deporte, brindar más oportunidades. Hoy nuestra sociedad, se encuentra con pocos recursos y no son económicos, si no creativos. Este desafío es para mi poder responder con resultados positivos, en muchos ámbitos, uno de ellos sería el cognitivo, ya que muchas jóvenes no tienen bases para llevarlas a un nivel profesional".