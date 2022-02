El delantero de Instituto Nicolás Mazzola habló sobre las sensaciones que le provocó volver a jugar en Alta Córdoba y expresó su malhumor por no haber ganado ante Alvarado.

El delantero Nicolás Mazzola estuvo en el 2014 en Instituto, donde jugó 17 partidos y marcó 9 goles. Su producción, en ese momento, despertó elogios por parte de los hinchas de la "Gloria". Fueron pocos partidos, pero con grandes actuaciones.

En consecuencia cuando se anunció su regreso a Alta Córdoba, los hinchas celebraron la contratación. "Fue espectacular volver a jugar en el Monumental. En lo personal estoy súper feliz, la verdad que tengo una felicidad interna grande, de los recuerdos de haber estado en este club y ahora volver, me encantó. Me hubiese encantado que el regreso sea con una victoria, pero estamos en el camino", le dijo a LA NUEVA MAÑANA.

- ¿Pudiste ver cómo se festejó en redes sociales tu contratación por parte de los hinchas de Instituto?

- Sí, sentí el cariño de la gente. Tuve un lindo paso por Instituto y ojalá lo pueda repetir.

El fastidio

En las dos primeras fechas de la Primera Nacional, la "Gloria" empató los dos partidos. El viernes pasado ante Alvarado de Mar del Plata hizo un muy buen primer tiempo, pero faltó puntería para abrir el marcador, y termino igualando en el Monumental sin goles. A propósito, el artillero oriundo de Viedma afirmó: "Hicimos un partido espectacular, pero no la metimos".

Y agregó: "Jugamos mejor en el primer tiempo, donde tuvimos las más claras. En el segundo fue más empujado, ya cansados, ellos propusieron un partido difícil, pero las que tuvimos las teníamos que haber metido y liquidábamos". El delantero, constantemente reiteró: "Tenemos que hacer hincapié en que las que tenemos, debemos meterla. La toma de decisiones tiene que ser justa".

- ¿Estabas un poco fastidioso en el primer tiempo?

- Sí, sí, pero no quiero hacer hincapié en eso. La verdad es que no está bien. Pero lo vivo así, lo siento así, y porque estaba claro cómo llegar al gol y erramos. Entonces la última toma de decisión fue mala y lo pagamos".

- ¿Te imaginabas, en cuanto al juego, este inicio de torneo?

- No, me imaginaba ganando los dos partidos, y más cómo lo planteamos y cómo se dio, porque creo que hicimos dos grandes partidos. Por ahí en los segundos tiempos nos quedamos un poco, pero no dejamos de generar y de ir a buscar. Cuando nos hagamos fuerte en el área rival vamos a sacar los partidos y los puntos necesario.