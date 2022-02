Fútbol femenino: Daniela Díaz se despidió de Belgrano

"Hoy es uno de esos días tristes que me toca vivir con el fútbol. Con un dolor muy grande me despido de un club que me abrió las puertas", expresó la histórica entrenadora.

EN DESARROLLO...

Una noticia inesperada en el mundo Belgrano y en el fútbol femenino: Daniela Díaz deja la dirección técnica de las "Piratas".

La histórica entrenadora de las "Piratas" acaba de anunciar en sus redes su partida.

"Hoy es uno de esos días tristes que me toca vivir con el fútbol. Con un dolor muy grande me despido de un club que me abrió las puertas y me dio la oportunidad de formarme como profesional, siempre. Como jugadora y luego como entrenadora", escribió la DT que comandó a Belgrano al ascenso a la Primera B de AFA, y con la que obtuvo dos Ligas Cordobesas y dos Copa Córdoba.

¿Su futuro? "Decido emprender otro camino e ir en busca de nuevos sueños y desafíos...", sostuvo sin dar más detalles.