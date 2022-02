Mara Ossés jugó un partido para Racing de Nueva Italia e hizo dos goles, pero...

Se sienten vientos de cambio en el fútbol femenino. Y no sólo en las grandes ciudades. Tantos años de lucha de muchísimas mujeres que combatieron con pases y goles los prejuicios están dando sus frutos. Por eso, Mara Ossés, hoy con sus 30 años, disfruta todo lo que pasa y se anima a seguir soñando... porque los sueños pueden concretarse cuando menos te lo esperas.

La semana pasada en el estadio Mario Kempes muchos en las tribunas se preguntaban: “¿Quién es esa jugadora?”. Esa jugadora con la camiseta rosa de Racing de Nueva Italia que con su juego y goles tuvo a maltraer a Instituto.

... Y esa jugadora es la sargenta Ossés...

“Mi nombre es Mara Ossés, tengo 30 años y juego al fútbol desde que tengo memoria”, le cuenta a LA NUEVA MAÑANA la talentosa delantera que tiene como meta jugar el torneo de AFA con el equipo de su localidad. Y ojo, no es utopía; más adelante les contamos de qué se trata. Volvamos a la historia de ella. Mara siempre jugó al fútbol, pero en cancha de once lo hace desde hace unos 15 años; y tiene toda una trayectoria. “Empecé en Belgrano. Belgrano ya tenía a la Pepa Gómez, a la Beti Sotiano, varias que hoy son referentes. Me acuerdo que me llevaba mi viejo y como no existía todavía la Liga jugábamos contra varones y se hacían partidos una vez al mes. Había que viajar mucho para tener contra quién jugar”, relata la delantera caroyense.

En ese tiempo Ossés estaba estudiando en la secundaria. Jugó un año con las “Piratas”. Al tiempo fue a jugar a Instituto. Por aquel entonces jugaba de mediocampista. Pero se le complicaba el tema de los horarios para viajar y jugar, y tomó la decisión de quedarse a jugar al fútbol en su pueblo, en la Liga Regional Colón. En el 2015 jugó en Agraria de Colonia Caroya y desde el 2020 está en Deportivo Colón de Colonia Caroya.

No lector/a, no hubo un error. El “está” no es un error del cronista. ¿Cómo?, preguntará, si líneas arriba se expuso que la semana pasada jugó para las “Académicas” ante las “Gloriosas”.

“A Racing fui por un contacto entre los dirigentes de ambos clubes; y justo en el medio se dio que se jugaba el clásico en el Kempes. Estuvimos hablando y por más que hay ganas de parte mía y de Racing, es muy difícil que me vaya a jugar allá, por cuestión de tiempo, gastos, horarios”, se lamentó la jugadora que marcó un doblete ante Instituto. Y, agregó: “Con Racing estuve entrenando una semana y sólo jugué ese partido, con la suerte de que hice dos goles. No podía haber resultado mejor jajaja”.

Pero Ossés, que hace unos once años que trabaja en la Policía y actualmente está en la Unidad Judicial de Jesús María, no se queda con la lamentación. Al contrario, está enfocada en algo que se está gestando en Colonia Caroya y que está motivando a muchas futbolistas de la zona.

Ella lo explica: “Ahora estoy en la pretemporada con Deportivo Colón, que este año no sólo jugará la liga local, sino que proyecta jugar en Federal y el año que viene entrar a AFA”.

Y continúa su narración: “El club trajo a Lisandro Cuevas como entrenador con la proyección de armar un plantel largo y poder participar en AFA”.

Está motivada. “Sería un moño en todo lo que me dio el fútbol, el resultado de mucho sacrificio y esfuerzo de años. Más allá de que otros clubes ya lo consiguieron, es el resultado del esfuerzo de la generación de chicas de mi edad y un poco más grandes que se hicieron sentir y llevaron el fútbol a lo que es hoy... Para que el fútbol femenino sea lo que es hoy, muchas tuvimos que sufrir discriminación, menosprecio. Mucha lucha por un espacio. Por suerte las nuevas no van a tener que pasar por eso y solo les toca jugar y disfrutar”, explica emocionada esta futbolista admiradora de Luciana Aymar, la leyenda de las “Leonas”. Es que Ossés es una leona, que la peleó por el futbol femenino desde su pueblo y hoy mira con proyección que su sueño ya no está tan lejano.

“El fútbol es para mí una razón, una motivación. y es prioridad para todo lo que hago”, cierra en la charla con este medio.