Carrascal deja River: "Ojalá pueda regresar, es un hasta luego"

Jorge Carrascal viaja a Rusia para dejar River y sumarse al CSKA Moscú. Y antes de partir habló de sus expectativas, pero también de lo que deja tras su paso por el "Millonario".

A propósito, el talentoso mediocampista colombiano habló de su relación y su charla con Marcelo Gallardo y dijo: "Conversé con él. Fue muy triste dejar todo. Pero me aconsejó y entendió que era una buena oportunidad para mi. Me pidió que me quedara, pero le dije que era un sueño volver a Europa y tener continuidad".

La oportunidad de volver a Europa y jugar en Rusia se le presentó a Carrascal mientras comenzaba a transitar su cuarto año como jugador del elenco porteño. "River es un club muy grande, con mucha presión. Creo que lo hice bien, me faltó un poquito, pero siempre hay revancha y se puede regresar. Algunos hinchas están contentos que me voy y otros tristes. Me faltó continuidad pero me esforzaba cada vez que me tocaba entrar", afirmó.

Además, agregó: "Este año tenía muchas expectativas para poder demostrar que podía jugar acá. El equipo se armó muy bien para ir por todo, pero se me presentó la oportunidad y no dudé. Le tomé cariño al club y a la gente y ojalá pueda regresar. Es un hasta luego".