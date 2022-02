Juan Barinaga: "Vamos a ir mejorando, pero el primero ya lo tenemos adentro"

El marcador de punta de Belgrano se mostró feliz con el triunfo ante Atlético de Rafaela en el inicio del torneo, aunque se lamentó las jugadas de gol que no pudieron concretar.

Belgrano tuvo una muy buena presentación en la primera fecha del torneo de la Primera Nacional. Fue con victoria por 1-0 ante el Atlético de Rafaela, mostrando muchos buenos momentos y puntos dentro del equipo. Entre ellos el lateral derecho Juan Barinaga.

Al término del triunfo en el Gigante de Alberdi, el "Colo" afirmó: "Sabíamos que ellos le tiraban pelotazos al 'Taca' Bieler y de ahí arrancaba su juego. Y no lo dejamos ni recibir."

Además, el defensor consideró: "Lo podíamos haber definido antes. Nos queda un poco ese gustito amargo de no haber hecho otro gol. No tuvimos situaciones en contra, llegamos muchas veces y no pudimos finalizar correctamente. Pero ya vamos a ir mejorando. Podríamos haber hecho más goles, pero lo bueno es que se arrancó bien. En un torneo largo siempre hay que ir partido a partido y al primero ya lo tenemos adentro".