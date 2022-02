En su vuelta al ruedo, Cosquín Rock consolidó la apertura a otros géneros

El Cosquín Rock 2022 consolidó este fin de semana la apertura a otros géneros musicales, con el festejado corolario a cargo de Carlos “La Mona” Jiménez, bien recibido por el público rockero. El festival musical más federal del país tuvo una segunda jornada con puntos altísimos desde lo artístico y lo emotivo -que es casi lo mismo-, destacándose Divididos en lo primero el inoxidable Fito Páez en lo segundo. Pero el rasgo distintivo de esta edición fue consolidar lo que venía ensayando en años anteriores, incorporando otros ritmos a un festival que nació enmarcado en un género estricto.

Así, Monada en el escenario Córdoba o Nafta y Acru en el Sur fueron perlas de la ampliación de un festival que trasciende al rock propiamente dicho y que configura un camino que seguramente se profundizará en los años por venir. El escenario Nueva Tinta fue esta edición una muestra de ello.

El éxtasis de esa perspectiva fue el festejado cierre a cargo de Carlos “La Mona” Jiménez, aún con menos público que el esperado y el fallido cruce con lo que se anunció como “amigos rockeros”, que en rigor fue principalmente Juanse.

Por lo demás, de las más sentidas y ubicadas palabras las dijo sobre el escenario el freestyler Acru. “Entendemos el lugar desde el participamos, somos invitados. Gracias por recibirnos en su casa” señaló el tucumano Agustín Cruz cuando la tarde iba llegando a su fin. En ese mismo escenario Sur los españoles Love of Lesbian no terminaron de entusiasmar y Fito Páez la rompería luego con un show para nostalgiosos y no solo, que incluyó algunos temas de sus últimos y premiados discos.

El cierre con Los Espíritus, ya entrada la madrugada del lunes, marcó el telón para los dos días de evento.

Enfrente, en el escenario principal, Divididos lo hizo otra vez: casi dos horas de show potente y esta vez emotivo, que cerró con dos clásicos de Sumo y que dio paso a la Kermesse Redonda y revival de temas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Antes habían pasado por ese escenario principal los uruguayos de La Vela Puerca, Ciclonautas y Airbag, entre otros.

La Casita del Blues, de los escenarios más festejados -hubo nueve, uno por cada hectárea del predio- ratificó su valía con propuestas internacionales y locales de nivel, que este domingo tuvieron su cierre con Pablo “Sarcófago” Cano, ex guitarrista de Los Ratones Paranoicos.

Con el final de fiesta la organización de seguro ya balancea la primera edición tras el parate de 2021. Cuenta con el respaldo de un público que aprobó este regreso presencial con una expectativa que se fue relajando conforme transcurría el festival.

