Adolfo Gaich: "Tenía ganas de volver a la Argentina"

"Tenía ganas de volver a la Argentina y volver a tener la continuidad que perdí en los últimos tiempos. No se dio porque Deportivo Huesca prefería que me quede hasta el final de la temporada en el club", explicó el cordobés Adolfo Gaich.

El delantero surgido de San Lorenzo fue entrevistado en ESPN y contó: "La verdad que no tenía preferencias entre Independiente y San Lorenzo. Primero se movió Independiente, con una oferta a CSKA de Moscú y luego se enfrió. Segundo se dio cuando San Lorenzo apareció firme pero el club no me quiso dejar ir".

Gaich, de 22 años, lleva un gol en 18 partidos -ocho como titular- en la presente temporada aunque su pase pertenece a CSKA, de Rusia, a donde emigró hace dos años.

"La oferta llegó en un momento complicado. Había llegado una oferta de Brujas, que los tenía muy cerca, y se cayó. Tenía miedo de que con la llegada de otros delanteros me taparan y por eso preferí irme", narró Gaich.