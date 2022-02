Golpe en Bolivia: postergan una semana la apertura del juicio a Jeanine Áñez

Un tribunal de La Paz postergó este jueves hasta el miércoles próximo el inicio del primer juicio contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) por el golpe de Estado de 2019, al hacer lugar a cuestionamientos formales presentados por la defensa pero también en virtud de los problemas técnicos y las protestas que generó que la audiencia fuera virtual.

En tanto, dos de los siete ex militares juzgados junto a la ex mandataria de facto pidieron someterse a un juicio abreviado en la causa paralela Golpe de Estado II, lo que fue interpretado por el ministro de Justicia, Ivàn Lima, como una admisión de culpabilidad.

"El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la capital, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, de forma unánime, dispone dejar sin efecto el auto de apertura de juicio", anunció el presidente del tribunal, Germán Ramos, luego de casi tres horas de debate.

El tribunal no fijó de inmediato una nueva fecha de instalación del juicio en el que la ex presidenta, siete ex jefes militares y un ex jefe policial enfrentarán acusaciones de violaciones constitucionales y legales en los actos que culminaron en la autoproclamación presidencial de Áñez tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).

Horas después, la agencia DPA y el diario paceño La Razón dijeron que la audiencia será el miércoles venidero, y que para entonces se habrán hecho "las correcciones pertinentes del procedimiento".

La audiencia iba a ser el arranque del primer juicio que tiene como objetivo determinar si Áñez llegó al gobierno del país mediante un golpe de Estado o por un mecanismo constitucional.

En la misma instancia iban a ser juzgados siete ex militares: el ex comandante de las Fuerzas Armadas William Kaliman (prófugo), y los ex mandos Flavio Arce (detenido), Carlos Orellana (prófugo), Jorge Fernández (prófugo), Jorge Terceros (detenido), Jorge Mendieta (detenido) y Palmiro Jarjury (detenido), junto al ex comandante de la Policía Yuri Calderón (prófugo), precisó el portal Plurinacional.

Áñez, de 54 años, está en prisión preventiva desde hace 11 meses y el miércoles se declaró en huelga de hambre para protestar por lo que considera una acusación injusta y por el hecho de no poder enfrentar este juicio en libertad, luego de que fuera rechazado un recurso en ese sentido.

A Áñez se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia del presidente Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), luego desestimado por auditorías académicas.

El abogado de Áñez, Luis Guillén, afirmó que el documento de apertura del juicio era una "pre-sentencia", pues califica a la ex presidenta como "de facto" e "inconstitucional".

Fuente: Télam

Noticia relacionada: