Racing ofrece jugar la final con Talleres en la fecha FIFA de marzo

Todavía perdura la euforia y la algarabía en Córdoba por el paso de los clásicos entre Talleres-Belgrano e Instituto-Racing, en lo que representó la Copa de los Clásicos de la Ciudad, organizada por la Municipalidad. Y en ese sentido, por Nueva Italia quedaron exultantes luego de eliminar a su rival de siempre, y esperan poder concretar la final contra el albiazul dentro de poco tiempo.

Y de acuerdo a lo trascendido, por el lado del conjunto albiceleste propondrán que dicha definición se dispute en la semana del 20 al 28 de marzo, teniendo en cuenta la fecha FIFA de Eliminatorias Sudamericanas, donde Argentina enfrentará a Venezuela y a Ecuador, y donde Talleres tendría jornada libre.

La dirigencia de #Racingcba solicitará a #Talleres disputar la final de la Copa clásicos de la ciudad en la semana del 20 a 28 de marzo, aprovechando la fecha FIFA. Restaría la aprobación de @MuniCba. — Federico Jelic (@fedejelic) February 9, 2022

La idea inicial de la organización siempre fue que haya final, pero como en pocos días arrancan el torneo oficial (tanto Primera Nacional como Primera División), se resolvió trasladarlo para más adelante en el almanaque. La fecha que ofertó Racing es a fines de marzo, precisamente después de que se disputen los 32 avos de final de Copa Argentina, aprovechando la fecha FIFA.

"Es una posibilidad", comentó el presidente de Racing, Manuel Pérez, demasiado escueto. A esa altura la "Academia" comenzaría a jugar la temporada del Federal A y no ven con malos ojos disputar ese encuentro como antesala.

¿Y Talleres? Además del duelo por Copa Argentina, una semana después de esa fecha tentativa comenzarán a jugar la Copa Libertadores, es decir, si no tienen recursos de más, buscarán disputarla con suplentes para no comprometer al plantel, aunque no está dicha la última palabra. Hay vocación de que exista una final pero no hay certezas de fecha, aunque también para eso deberá opinar la Municipalidad, quien es el organizador principal.

Pero al menos, hay una fecha tentativa...