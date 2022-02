La Mississippi promete un show con “clásicos, temas nuevos y mucha variedad”

Más de 30 años de trayectoria, un sinfín de discos grabados y una placa que se cocina a fuego lento marcan el presente de La Mississippi, la banda de rock que este sábado a las 22.20 hará una nueva presentación en el Cosquín Rock. Su frontman y líder Ricardo Tapia habló con La Nueva Mañana acerca de la actualidad del grupo, el impasse en tiempos de cuarentena estricta y el show que verán el público de Córdoba y el resto del país que se acercará este fin de semana al Aeródromo de Santa Maria de Punilla.

- ¿Cómo los ha tratado la pandemia, siendo La Mississippi una banda “rutera”?

- Los primeros meses de la pandemia fueron confusos para todos, porque nadie tenía claro cómo iba a seguir y eso generó mucho desconcierto. Pero pasados los meses nos abocamos a grabar un disco de temas conocidos de la banda en formato casero, cada uno desde su hogar, y resultó muy bien. Ya al segundo año de la pandemia estábamos retomando el trabajo y grabando material nuevo, o sea: nos detuvo, pero no nos paralizó.

- Han avanzado con tres cortes de un futuro disco nuevo; ¿cómo va ese proceso, y qué planes tiene la banda para el futuro inmediato?

- El disco se sigue componiendo, y estamos presentando un tema por cada show que hacemos en La Trastienda. Vamos a participar del Cosquín de este año nuevamente y también seguimos haciendo shows en el interior del país; también esperamos poder concretar la gira española postergada.

- En su contacto con la prensa en el CR 2020 se hablaba de la nueva escena, en el que despuntaba el trap por ejemplo. A dos años vista, esos ritmos se han consolidado y ganado espacio en el line up del festival. ¿Cómo convive esa diversidad?

- La convivencia de la música es mucho más simple y fácil que la convivencia de las ideologías. El arte en todas sus formas se alimenta de todo, y es siempre positivo.

- En aquella edición, que fue la última hasta ahora, La Mississippi tocó muy temprano, en el escenario principal. Ahora les toca “La Casita del Blues”, en horario central. ¿Influyen esas cuestiones organizativas?

- Ya hemos estado en “La Casita del Blues” y fue una experiencia muy buena, va el público que te quiere escuchar específicamente. No somos una banda que asiste a muchos festivales usualmente, nos gusta tocar para nuestro público. Y con respecto a los horarios de escenarios centrales, bueno, no pueden tocar todos a las 22... Eruca también ha tocado a las 18, y no se ofendió nadie… ¡son horarios!

- Por último, ¿qué show se verá este sábado?

- El show va a tener mucha variedad, habrá temas nuevos, clásicos y cosas que no tocamos hace muchos años, también algún clásico del blues internacional. ¡Sorpresa!

